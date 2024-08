Governo do Estado desiste da criação de dois Centros de Acolhimento

Das cinco “cidades provisórias” previstas pelo governo do Rio Grande do Sul como alternativa para as pessoas afetadas pela enchente, três foram instaladas - duas em Canoas e uma em Porto Alegre. Devido ao número atual de desabrigados (2.771), as outras duas estruturas não serão instaladas.



As unidades seriam instaladas no estacionamento do Complexo Cultural Porto Seco, na Zona Norte, e no Centro de Eventos Ervino Besson, na Zona Sul, ambos na Capital. A justificativa do governo do Estado é que os três Centros Humanitários de Acolhimento (CHAs) já existentes já atendem a demanda atual de desabrigados. Somadas, o número de vagas chega a 2,3 mil.

O primeiro CHA inaugurado foi em Canoas, no começo de julho, próximo à Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), com capacidade para 850 pessoas. O segundo, no entanto, foi aberto atrás do Centro Vida, localizado na Zona Norte, e atende a 850 indivíduos. A estrutura mais recente é o CHA Recomeço, em Canoas, que também conta com capacidade para atender 600 pessoas. Em nota, o governo gaúcho ressaltou que tem condições de instalar outras unidades, se necessário.