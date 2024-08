Transporte público aumenta oferta de horários na Região Metropolitana de Porto Alegre

Do total de 34,2 mil trajetos semanais realizados pelo transporte coletivo metropolitano antes das enchentes de maio, cerca de 26,8 mil já foram restabelecidas. De acordo com a última atualização da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), responsável pelo gerenciamento do transporte coletivo intermunicipal de 73 municípios no Rio Grande do Sul, o volume de corridas aumentou em relação a julho, embora não haja previsão de retomar os patamares anteriores.

De acordo com o órgão, houve uma redução de 70% do número dos passageiros. A queda na quantidade de usuários vem desde 2019, com as paralisações ocasionadas pela Covid-19, e acabou agravada pela tragédia climática deste ano.

Essa mudança de cenário também gerou algumas alterações nas prestadoras de serviços destas linhas. Nesta terça-feira (6), a Real Rodovias anunciou o encerramento das atividades entre as cidades de Esteio e Porto Alegre. As operações passaram a ser realizadas pela empresa de Transporte e Turismo Fatima, mantendo horários, itinerários e créditos do cartão TEU.

Por meio de nota, a Transcal afirma que segue avaliando constantemente a sua oferta de horários, oferecendo serviços dentro da capacidade de lotação dos veículos. O texto ressalta também que “o próprio órgão gestor (Metroplan) atualizou a tabela horária de ônibus metropolitanos, afirmando que não haverá retomada completa de todas as linhas e horários devido a uma redução de 70% do número dos passageiros transportados na Região Metropolitana após as enchentes".

Ainda conforme a Transcal, empresa já retomou 92% de seus horários que estavam disponíveis em tabela anteriormente à enchente. Em relação ao patamar de passageiros transportados, no momento, está em 70% em comparação ao número prévio às cheias.

Na Sogil, outra empresa que atende este itinerário intermunicipal, o cenário não é diferente. A assessoria de imprensa informa que "está acompanhando de perto as demandas e, diariamente, realizando as adequações de linhas e horários necessárias para um melhor atendimento aos clientes”.