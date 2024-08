Acampamento Farroupilha é lançado com foco solidário

O 42º Acampamento Farroupilha está confirmado e com novidades. Na manhã desta segunda-feira (5), a prefeitura de Porto Alegre lançou oficialmente o evento, anunciando mais de 120 atrações culturais e um foco na solidariedade, visando arrecadar donativos para as pessoas atingidas pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul.

Sediada no tradicional Parque Harmonia, a edição deste ano tem 199 piquetes inscritos (todos com pontos de arrecadação de doações) e ocorrerá entre os dias 7 e 22 de setembro. A homenagem da vez será ao centenário de Jayme Caetano Braun, ícone da cultura gaúcha, reconhecido como pajador, poeta, músico e compositor, enquanto a patrona será Vera Lúcia Menna Barreto, professora aposentada com longa trajetória no movimento tradicionalista.

Na programação dos 16 dias de evento estão previstas mais de 120 atrações culturais, como a chula, trova, dança, instrumental, declamação e pajadas, que irão se apresentar em dois palcos; o espetáculo de som e luz Jayme Caetano Braun; a participação de 30 artistas afetados pelas inundações; mais de 50 operações comerciais; Feira de Artesanato e a Feira da Agricultura Familiar, que acontecerá pela primeira vez no acampamento.

A montagem dos piquetes inicia-se no dia 17 de agosto e vai até 5 de setembro. O acendimento da Chama Crioula ocorrerá no dia 7 de setembro e ficará guarnecida até o encerramento do evento.