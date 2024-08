Radar meteorológico será instalado provisoriamente em Porto Alegre

Após o incidente ocorrido na última quinta-feira (1) – quando tombou o caminhão guincho que içaria o radar meteorológico no Morro São João, na cidade de Montenegro – foi definido que o radar será instalado provisoriamente junto ao Morro da Polícia, na cidade de Porto Alegre. A informação foi divulgada pelo governo do Estado, através da Defesa Civil RS.

A Climatempo, empresa contratada para o fornecimento do serviço de monitoramento, informou, após avaliação das condições, que neste momento não é possível o acesso terrestre para a sequência da operação na cidade de Montenegro. A solução provisória apresentada busca o atendimento do objeto do contrato e cumpre o cronograma de instalação, até que seja estabelecida uma solução definitiva.

O Morro São João segue sendo a opção de local de instalação definitiva do equipamento. Nas etapas prévias de estudo de viabilidade, cujos dados foram apresentados no mês de fevereiro, o Morro da Polícia também já havia sido apontado como uma opção tecnicamente viável para instalação do radar.

Nos próximos dias, a empresa estará realizando as manobras necessárias para que, até sexta-feira (9 de agosto), o radar esteja instalado em Porto Alegre e passando por processo de calibração, uma das primeiras etapas para o início da operação de monitoramento.



As tratativas para a contratação do serviço de monitoramento por radar meteorológico iniciaram no começo de 2023. A licitação anunciou a empresa vencedora em dezembro do mesmo ano, quando foram iniciados os estudos de viabilidade sobre os possíveis locais de instalação. O investimento foi de mais de R$ 25 milhões pelo serviço, que deverá atender o Estado durante um prazo de 60 meses, e cobrir uma área de 150 km de raio a partir do seu local de instalação. O equipamento, produzido na República Tcheca, chegou ao Rio Grande do Sul em junho, e aguardava os ajustes necessários na torre onde seria instalado.



Os ganhos com a instalação do radar meteorológico dizem respeito à qualidade do alerta que a população vai receber. Eles serão mais assertivos, ou seja, terão informações mais claras, direcionadas, e ainda mais precisas do ponto de vista temporal, com possibilidade de previsão e produção de alertas entre 3 a 6 horas de antecedência em relação ao fenômeno meteorológico extremo.



Além da questão da preparação para eventos adversos e de emergência, o uso do radar é amplo e poderá auxiliar, ainda, na coleta de dados de interesse para a agricultura, infraestrutura, aviação, segurança, entre outras temáticas.