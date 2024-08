Mais três envolvidos no assalto ao Aeroporto de Caxias são presos pela PF

Mais três envolvidos no assalto ao carro-forte no Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, foram presos pela Polícia Federal, em uma operação conjunta com a Polícia Rodoviária e a Brigada Militar. Duas prisões foram realizadas nesta sexta-feira (2), em Três Cachoeiras e Estância Velha. Já a outra prisão foi realizada na última quarta-feira (31), em Gravataí.



Segundo a PF, os envolvidos são homens com idades entre 41 e 45 anos. Durante a operação, os policiais realizaram buscas em três propriedades localizadas em Goiânia, além de uma propriedade rural na cidade de Alto Feliz. A ação policial apreendeu um veículo e R$ 5 mil, entre outros materiais relevantes para a investigação.

Todas as ordens judiciais foram expedidas pelo juízo da 5ª Vara Federal de Caxias do Sul, além do sequestro de bens e do cumprimento de duas medidas cautelares. A Operação Elísios segue em andamento com objetivo de identificar todos os envolvidos no caso.



Até o momento, a operação resultou em dez prisões preventivas, uma prisão temporária, 3 medidas cautelares, além de dez buscas e apreensões. O ataque ocorreu na noite de 19 de junho, durante o período das enchentes e resultou na morte de duas pessoas - um dos criminosos e um policial militar.



O nome da operação se deu em homenagem ao sargento. “Campos Elísios” é uma referência da mitologia grega do lugar onde os homens virtuosos repousam de forma digna após a morte.