Edital para selecionar aterros para lixo da enchente será aberto na próxima semana

O credenciamento será realizado com base no licenciamento da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). No primeiro momento, segundo Maranata,. “Há um volume muito grande que está na cabeceira do aeroporto, caso tenha algum incidente pode afetar a base aérea”.Maranata reforça ainda que no Rio Grande do Sul, o único aterro com capacidade de receber as 700 mil toneladas de resíduos e sem colocar em risco as operações é o aterro de. “Estamos negociando, vamos abrir o credenciamento para conseguir o menor preço possível”.

Na tentativa de solucionar o acúmulo de resíduos nas cidades atingidas pela enchente, o Consórcio Metropolitana Granpal vai abrir, na segunda-feira (29), um edital único para credenciamento de aterros sanitários que possam absorver cerca de 700 mil toneladas de entulhos . A expectativa é que as prefeituras levem os resíduos para o destino adequado até o final da próxima semana. “Diante da negativa de levar os resíduos para Gravataí, buscamos uma solução conjunta que seja mais efetiva, mais rápida e mais econômica”, esclarece o presidente do consórcio, Marcelo Maranata, prefeito de Guaíba. A proposta foi apresentada nesta sexta-feira (26) ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS). O plano de trabalho do Governo Federal prevê o pagamento de R$ 109 por tonelada .

Entulhos de Porto Alegre são levados temporariamente para Zona Norte

Com o envio de resíduos da enchente para o aterro São Judas Tadeu, em Gravataí, suspenso há mais de uma semana, os entulhos de Porto Alegre são enviados temporariamente para um terreno localizado na avenida Severo Dullius, no bairro Sarandi, na Zona Norte. O antigo aterro funciona como um bota-espera.



A São Judas, empresa responsável pelo aterro de Gravataí, enviou à secretaria de Meio Ambiente do município uma comprovação de que as adequações solicitadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) estão em andamento. Com isso, a expectativa é reestabelecer o serviço o mais breve possível.



O envio de resíduos para Gravataí foi suspenso a pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), pois, um relatório da equipe técnica da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) indicou que o espaço não está apto a receber os materiais destacados nas enchentes.



Em nota, a empresa também esclareceu nesta sexta-feira que o espaço possui um laudo de caracterização dos resíduos da enchente constatando que os mesmos são não inflamáveis, não corrosivos e atendem aos parâmetros de lixiviado.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal (Sema) de Gravataí, Diego Moraes, as atividades seguem suspensas. "Para uma alternativa, não se avançou muito na solução! Agora, o MP-RS está conduzindo a solução junto aos municípios".