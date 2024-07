Investigações da Pousada Garoa seguem em andamento três meses após incêndio

Passados três meses do incêndio que deixou 11 pessoas mortas e outras 14 feridas, em uma das unidades da Pousada Garoa, as investigações seguem em andamento e não há prazo para a conclusão do inquérito. A origem do fogo ainda não foi identificada. Do dia 26 de abril até o momento, foram realizadas reuniões com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), uma delas, inclusive, com o dono da pousada.

A Fundação de Assistência Social (Fasc) tem até o final do mês de julho para enviar ao MP-RS uma lista com a situação dos sobreviventes do incêndio da pousada localizada na avenida Farrapos. O material deve esclarecer em qual unidade estão as pessoas e se estão enquadradas em algum programa de moradia vinculado ao município.

