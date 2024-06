SMS confirma 11ª morte relacionada ao incêndio da pousada Garoa

Próximo de completar dois meses do incêndio da Pousada Garoa, no Centro de Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (SMS) divulgou nesta quinta-feira (20) mais uma morte, totalizando 11 vítimas fatais. O último registro é do dia 6 de maio e trata-se de um homem que estava no Hospital Santa Ana. Além das mortes, o incêndio que ocorreu no dia 26 de abril deixou 15 pessoas feridas.

A SMS questionou o hospital referente ao paciente apenas nesta quinta. Devido a superlotação do Hospital de Pronto Socorro (HPS), o homem foi transferido ao Santa Ana ainda no dia do incêndio. Até o momento, o Hospital Santa Ana ainda não se pronunciou sobre o assunto.O Instituto Geral de Perícias (IGP) informou quepelos peritos responsáveis e estão disponíveis para as autoridades policiais. O órgão irá proceder com as investigações,, pois as sedes dos órgãos públicos também foram alagadas.Das. Segundo o delegado Daniel Ordahi, responsável pelo caso, “o inquérito continua em andamento, sem nenhuma novidade". A origem do fogo segue desconhecida. As análises e pedidos de ações seguem também na área cível do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS). O setor trabalha no caso de forma interna.