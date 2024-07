Com alça de acesso ao corredor humanitário, ônibus retornarão rotas originais no Centro de Porto Alegre

Na última quinta-feira, a prefeitura de Porto Alegre anunciou que manterá de forma definitiva a estrutura do corredor humanitário do Largo Vespasiano Júlio Veppo, na área central da cidade. Na ocasião, também ficou definida a construção de uma alça de acesso ao trecho, que já se iniciou no último final de semana. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro, com a medida, nas próximas semanas, todas as linhas de ônibus municipais que estavam realizando desvios retornarão aos seus itinerários originais.