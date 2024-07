Corredor humanitário no Centro Histórico será mantido e ganhará alça de acesso

Após meses de indefinição, a prefeitura de Porto Alegre decidiu manter a estrutura do corredor humanitário do Largo Vespasiano Júlio Veppo, na área central da cidade. Para reduzir o impacto que o caminho tem causado no trânsito da região, será construída uma alça de acesso na avenida Farrapos, para acesso ao Viaduto da Conceição, no sentido Centro-Bairro. As obras devem iniciar já no próximo sábado (20).

"Com a nova rampa, carros e ônibus passarão por baixo do viaduto no sentido Bairro-Centro e subirão no sentido Centro-Bairro. Os ônibus irão circular pela faixa da esquerda e a faixa da direita será destinada aos veículos menores. Vamos manter a estrutura para garantir acesso à Capital em momento de emergência e melhorar a mobilidade", afirmou o prefeito Sebastião Melo em suas redes sociais

O trecho, que conecta a avenida Castelo Branco ao Túnel da Conceição, foi o primeiro construído emergencialmente para suprir a chegada de caminhões, veículos de socorro e donativos para os afetados pela enchente histórica do Guaíba. Em sua estrutura, de aproximadamente 300 metros, há três camadas de sedimentos: a primeira com pedras, para sustentação; a segunda mais fina, com brita; e a terceira de asfalto, que possibilita o tráfego de veículos.

Além disso, para que os automóveis mais altos também pudessem utilizá-lo, a passarela de pedestres que atravessava a avenida Conceição e permitia um acesso mais fácil à Rodoviária da Capital precisou ser demolida. Na época, a prefeitura planejava reconstruí-la no mesmo lugar.

Duas semanas atrás, ao noticiar a possibilidade de manutenção do corredor, o Jornal do Comércio contatou o professor da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), Rafael Roco de Araújo. Na sua visão, "manter a estrutura coloca mais obstáculos e tranca mais rotas, piorando as poucas facilidades do trânsito da cidade".