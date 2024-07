Prefeitura da Capital concluí recuperação de talude e deck do Trecho 1 da Orla do Guaíba

Principal cartão-postal de Porto Alegre e, ao mesmo tempo, um dos locais mais devastados pela cheia histórica que assolou a cidade em maio, a Orla do Guaíba teve sua primeira etapa de recuperação concluída na última segunda-feira. Depois de dez dias de obras, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) concluiu intervenções no talude e em decks do Trecho 1, localizado próximo à Usina do Gasômetro.

Segundo o secretário de Obras e Infraestrutura, André Flores, no primeiro momento, buscou-se recuperar pontos que causavam risco tanto às pessoas que passassem pelo local quanto às demais estruturas da Orla. Agora, a prefeitura da Capital concentra suas atenções na busca por medidas "paliativas" na região.

"Queremos liberar em breve a pista de caminhada, plataformas esportivas e, até mesmo, os bares do Trecho 1. Mas, neste momento, ainda estamos buscando medidas paliativas, para que as pessoas já tenham acesso a esses serviços enquanto as demais obras de recuperação da Orla estão sendo realizadas", explica.

Para ele, o primeiro passo, que já foi dado pela prefeitura, foi fundamental, principalmente, para evitar novos prejuízos. "Haviam três rompimentos de talude, que colocavam, inclusive, a pista da ciclovia em risco. Tínhamos também uma erosão junto aos mirantes que impedia as pessoas de acessá-lo. Eram questões que, se não cuidássemos agora, poderíamos ter que pagar mais caro no futuro", completa.

O serviço emergencial das estruturas da Orla do Guaíba danificadas pela enchente está sendo realizado pela empresa Ecoprest Engenharia. Somente na primeira etapa de recuperação, o investimento foi de R$ 75 mil. O custo total, porém, ainda está sendo calculado pelo executivo municipal.

Ao todo, o prazo para conclusão da restauração de toda a área é de 180 dias, a contar do começo deste mês. Contudo, conforme explica Flores, ainda é inviável estabelecer um cronograma para cada etapa de obra.

"O projeto completo do Trecho 1 ainda está sendo desenvolvido. É uma das nossas prioridades, inclusive. Porém, enquanto não tivermos certeza de quais são as medidas certas e o que poderá ser disponibilizado durante as obras, não posso dar nenhum prazo", finaliza.