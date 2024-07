Frota de ônibus de Porto Alegre deve chegar a 1,2 mil veículos até dezembro

Com a implementação de veículos da Companhia Carris, a linha T6 opera com 13 novos ônibus a partir desta quarta-feira (17). O objetivo da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Smmu) é ampliar as linhas Ts em horários de pico nos próximos meses. Os novos veículos da Carris já fazem parte da ampliação da frota de Porto Alegre, que deve aumentar dos atuais 1.110 ônibus para 1,2 mil ainda neste ano.



“As linhas que identificamos com aumento expressivo em horário de pico, como o caso da T6, serão ampliadas. Nos surpreende o volume de passageiros. Devido às áreas alagadas na cidade, acreditamos que houve uma migração dos passageiros, o que gera esse aumento”, esclarece o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Com 99,2% das linhas em funcionamento na Capital, três seguem inoperantes em decorrência das enchentes: C5 (Circular 4 Distrito/ Moinhos De Vento), A60 (Triângulo/Fiergs), e 705 (Indústrias/Severo Dullius). Durante as enchentes, o menor atendimento foi de 75%, com 38% dos 15 milhões de passageiros por mês.

Além da ampliação dos ônibus, está em andamento a renovação da frota. Até dezembro, 400 novos ônibus serão implementados em Porto Alegre. Segundo o secretário, o investimento das empresas na ampliação e renovação da frota chega a R$ 120 milhões. “A frota que está chegando vai incorporar e renovar a frota existente para aumentar e chegarmos aos 1.200”.