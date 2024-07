Ônibus para usuários da Trensurb começam a operar ao lado do Mercado Público

A partir deste sábado (13), os usuários do Trensurb terão ponto de embarque e desembarque da linha Integração Mathias, na Praça Parobé, próximo às lojas 9 e 17 do Mercado Público, no Centro Histórico. Até essa sexta-feira, esse transporte ocorria até o Terminal Conceição.



A mudança atende a um pedido de comerciantes da região central e foi definida em reunião entre as secretarias municipais de Administração e Patrimônio (Smap) e Mobilidade Urbana (Smmu), Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Trensurb e Metroplan.

Os ônibus foram contratados pela Trensurb e são fretados com a frequência de viagens conforme a demanda de passageiros. O serviço começa a funcionar às 5h15, nos dois sentidos, e ocorre até as 21h10, no sentido Porto Alegre/Canoas, e até as 22h45 no sentido contrário.



A EPTC, em conjunto com a Metroplan, fará o monitoramento e orientação aos usuários no local de embarque e desembarque.