Carris adquire 70 novos ônibus e acrescenta 83 viagens diárias

No mês em que completa meio ano no comando da Companhia Carris, a nova gestão coloca em circulação mais 41 novos ônibus. No total, 56 veículos já foram entregues e outros 14 estão em processo de aquisição, chegando a Porto Alegre até o final do ano. Isso faz parte do projeto prioritário de renovação da frota, com a compra de 70 carros no total, sendo 64 comuns e seis articulados.

Com isso, já houve um aumento de 83 viagens por dia, distribuídas nas linhas de maior demanda, viabilizado pelo programa Mais Transporte, da Prefeitura de Porto Alegre. Além disso, houve melhora da efetividade, ou seja, do cumprimento de viagens até o final, de 88,7% para 99,4%. Em 12 de julho, o número de viagens chegou a 2.390 – 288 viagens a mais do que a registrada no último dia de operação da Carris sob gestão pública (em 22 de janeiro deste ano).

O diretor-presidente da empresa, Leonel Bortoncello, ressalta que, desde que a nova gestão assumiu, o foco é melhorar a operação, a qualidade e a confiabilidade do transporte público. “Oferecer um serviço confiável à população, no qual o passageiro sabe que o ônibus vai passar na hora, vai completar a viagem até o final e que ele terá conforto e segurança nos seus deslocamentos diários é a nossa principal meta. E, para isso, estamos trabalhando desde que vencemos a licitação, antes ainda de assinar o contrato. Temos feito o possível para agilizar as entregas de novos veículos, revisar processos internos e qualificar a manutenção e as rotinas na garagem”, pontua.



Nos primeiros meses, a empresa reativou 31 veículos que não estavam nas ruas por falta de manutenção. Além disso, ampliou de 71 para 253 (com os 41 novos ônibus entregues) a frota com ar-condicionado funcionando. “A chegada desses novos ônibus é muito importante para garantir qualidade e conforto no atendimento do usuário do transporte coletivo”, destaca Adão de Castro Júnior, secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Porto Alegre.



R$ 80 milhões em novos ônibus



Desde que assumiu a Carris, em janeiro, a nova gestão já investiu R$ 66,1 milhões na compra dos 70 novos ônibus para a renovação da frota. Todos os veículos são equipados com ar-condicionado, GPS, suspensão a ar, com acessibilidade plena e segurança reforçada por quatro câmeras — cujas imagens são acessíveis ao motorista pelo painel, permitindo um monitoramento eficiente do ambiente interno e externo durante o embarque e desembarque de passageiros. Nos próximos meses, a previsão é investir mais R$ 12,9 milhões na aquisição de outros 12 veículos.



Além disso, a empresa também investiu mais de R$ 3,2 milhões na recuperação e manutenção de veículos que estavam parados, conserto e higienização dos aparelhos de ar-condicionado, reforma de bancos e estofados e revitalização da pintura. Também foram reativadas as câmeras de segurança e realizadas manutenções nas plataformas de acessibilidade. E novos veículos de apoio (carros utilizados no atendimento de ocorrências, por exemplo) também foram adquiridos.



Na infraestrutura da garagem, foram realizadas reformas e melhorias na oficina, no prédio da administração, aquisições de equipamentos de trabalho e de segurança, compra de gerador, manutenção e organização das áreas de estacionamento, implantação de estação de coleta seletiva de lixo e construção de uma cabine de pintura, reforma das rampas de manutenção e adequações ambientais.



Preocupação com as pessoas



Entre as reformas priorizadas nos primeiros meses estão aquelas com o objetivo de melhorar o ambiente de trabalho. Banheiros e áreas de convivência dos colaboradores foram revitalizados.



Os investimentos em pessoas e treinamentos foram retomados, com a realização de cursos e palestras, além de ações de orientação e educação no trânsito. O quadro de funcionários passa por adequações, com oportunidades de promoção para algumas funções.



Aumento da demanda



Outra mudança significativa foi o aumento da demanda em cerca de 15%. A tendência já vinha sendo registrada nos primeiros meses do ano. Na enchente, houve uma queda. Mas, em junho, o número de passageiros retornou praticamente aos patamares anteriores, mesmo com o aeroporto e quatro estações da Trensurb fechados, trecho por onde passa a linha de maior movimento, o T11.



A Carris opera atualmente com 260 veículos ativos, incluindo a frota de reserva, e transporta cerca de 150 mil passageiros todos os dias.