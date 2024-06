De modo gradual, terminais de ônibus de Porto Alegre devem retornar a partir desta semana

Os terminais de ônibus, impactados pela enchente histórica que ocorreu em maio em Porto Alegre, devem retornar ao normal e de modo gradual nos próximos dias. A previsão é de que o terminal Parobé seja o primeiro deles a ser entregue à população entre quinta e sexta-feira desta semana, conforme informa o secretário Adão de Castro Júnior, de Mobilidade Urbana (SMMU).



Nesta terça-feira (4), o secretário vai realizar, ao longo do dia, uma avaliação para liberação dos terminais. “No terminal Parobé, o problema é o banheiro subterrâneo, que necessita passar por uma nova reforma, já no Rui Barbosa há falta de energia elétrica e a questão também relacionada ao itinerário dos ônibus”, explica.



O secretário explica que os terminais Parobé e Rui Barbosa passaram por higienização, porém, o da Uruguai deve começar nesta semana por causa do alagamento que ainda permanecia no último final de semana, impossibilitando a sua manutenção. No terminal Parobé, existe a possibilidade, por exemplo, da colocação de um banheiro provisório.



Júnior explica que na reunião, desta tarde, haverá uma análise para realizar um pequeno desvio no trajeto das linhas de ônibus, por causa do caminho humanitário, e que dá acesso ao túnel da Conceição. “As linhas de ônibus que saem dos terminais Parobé e Rui Barbosa precisaram fazer um desvio”, cita.



As linhas de ônibus B25 – A. Feijó/Humaitá e B55 – Protásio/Humaitá já estão com os seus itinerários restabelecidos após o alagamento da região. “Neste domingo (2), nós realizamos uma vistoria no local; há maquinário como retroescavadeiras e caminhões fazendo a limpeza das ruas”, cita.



A situação do terminal Rui Barbosa, conforme explica o secretário, depende do reparo de uma subestação na região. “Restabelecendo a energia elétrica, acredito que o terminal também teria condições de iniciar suas atividades nesta semana”, explica. Ele recomenda à população que utilize o aplicativo Cittamobi, disponível para smartphones iOS e Android, que contém informações sobre as linhas, rotas alteradas e a localização dos ônibus em tempo real.



O secretário informa que o transporte coletivo de Porto Alegre já opera com uma oferta de 90% dos dias úteis e com uma demanda de 70%. “A oferta de ônibus sempre foi maior do que a demanda. Durante a enchente, a oferta foi de 70% para uma demanda de 30% de passageiros”, detalha.



A retirada dos dois caminhos humanitários (rodoviária e da Assis Brasil), neste final de semana, não vão causar nenhum impacto para o trânsito na Capital. “No caso da rodoviária há um acesso que permite a passagem e na Assis Brasil, há outras faixas que poderão ser utilizadas pela população”, acrescenta.





A atualização dos terminais da Carris, no Centro:



Linha 343 – Campus/Ipiranga e 353 – Ipiranga Pucrs/Ufrgs com terminal na rua Sarmanto Leite (Ufrgs Campus Centro) e retornam ao bairro via Paulo Gama e Osvaldo Aranha.



Terminais Sul



T1 – Terminal Câmara de Vereadores (voltou ao normal);



T2, T2A, T5, T7 – Terminal Peri Machado (voltou ao normal);



Terminais Norte



T2 e T2A – Estação Farrapos (voltou ao normal);



T3, T8 e T2 – Terminal Cairú (voltou ao normal);



T5 e T11 – Av. Farrapos entre a Pernambuco e Sarmento Barata (voltou ao normal)







Terminais – Viva Sul – Zona Sul



Terminais Borges de Medeiros e Salgado Filho operam normalmente;



Linhas Terminal Uruguai e Linhas



110 – Restinga via Tristeza;



111 – Restinga Velha (Tristeza);



111.2 – Hípica/Tristeza com terminais junto à Câmara de Vereadores, na Av. Loureiro da Silva;



Linha 280 – Otto/HPS com terminal na Sarmento Leite (Ufrgs Campus Centro) e retornam ao bairro via Paulo Gama e Osvaldo Aranha;







Terminais mais/ via Leste – Zona Leste



Terminais Borges de Medeiros e Salgado Filho operam normalmente.



Linhas do Terminal Parobé via Osvaldo Aranha, com terminais na rua Sarmento Leite (Ufrgs Campus Centro) e retornam ao bairro via Paulo Gama e Osvaldo Aranha –



Exceto Linha 492 Petrópolis/Sesc com terminal junto à Câmara de Vereadores, na Av. Loureiro da Silva.



Linha 671 – Carlos Gomes/ Salso



Terminal na praça Dom Feliciano fazendo o itinerário:



BC – itinerário normal. Cristóvão Colombo, Garibaldi, Alberto Bins, Coronel Vicente, Independência à direita, Annes Dias. (Terminal junto com a Linha 637);



CB – Independência, praça, Júlio de Castilhos, Ramiro Barcelos, Cristóvão Colombo e segue itinerário normal.







Terminais MOB – Zona Norte



Linha do Terminal CPC (Eixo Farrapos) e Linhas do Terminal Parobé (Eixo Sertório) deslocadas para o Terminal Conceição (abaixo da elevada da Conceição);



Linhas B25 – A. Feijó/Humaitá e B55 – Protásio/Humaitá com itinerário restabelecido em quase sua totalidade, com retorno direto pela Av. A.J. Renner sem circular pela rua Frederico Mentz – itinerário normal;



Linha 637.2 – Chácara das Pedras via Iapi e 520.3 – Triângulo 24 de Outubro na praça Dom Feliciano;



Linha 525 – Rio Branco/Annita/Iguatemi com terminal na praça Dom Feliciano e retorno ao bairro via Sarmento Leite e Osvaldo Aranha.