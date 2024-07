Chapa dois vence consulta à comunidade acadêmica em eleição da reitoria da Ufrgs

A Chapa 2 – composta por Ilma Simoni Brum da Silva, diretora do Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS), e Vladimir Pinheiro do Nascimento, diretor da Faculdade de Veterinária, para os cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) gestão 2024-2028 – ficou em primeiro lugar na primeira etapa na consulta à comunidade universitária. A votação ocorreu nesta segunda-feira (15), em ato público na sala virtual do Conselho Universitário (Consun).

A consulta obedeceu ao art. 16, inciso III, da Lei nº 5.540/68, com a observância do peso de 70% (setenta por cento) para a manifestação do pessoal docente para a contagem dos votos e para a apuração da classificação dos candidatos, conforme decisão judicial proferida nos autos da Ação Popular nº 5026029-53.2024.4.04.7100.

De acordo com informações da universidade, na próxima sexta-feira (19), às 8h30min, ocorrerá a eleição dos integrantes do Consun, independentemente do resultado escolhido na consulta à comunidade. Após, a lista tríplice com as três chapas mais votadas é formulada e encaminhada para o Ministério da Educação. A pasta tem a prerrogativa de nomear qualquer um dos nomes listados para a reitoria.

Em segundo lugar na classificação ficou a Chapa 3 – composta por Marcia Cristina Bernardes Barbosa e Pedro de Almeida Costa –, e em terceiro lugar, a Chapa 1 – integrada por Liliane Ferrari Giordani e Carlos Alberto Gonçalves.

No total, 17.636 integrantes da comunidade acadêmica participaram da consulta, sendo 13.027 estudantes, 2.611 docentes e 1.998 técnicos-administrativos. Ao todo, 43.851 pessoas estavam aptas a votar.

Em número brutos, a chapa 3 foi quem teve mais votos, com 6.620. Destes, 4.975 foram de alunos, 989 de professores, e 656 de servidores. A chapa 2, por sua vez, somou 5.087 votos, com 3.446 oriundos da comunidade discente, 1.198 da comunidade docente e outros 443 de técnicos-administrativos. Já a chapa 1, escolhida por 5.690 membros da comunidade acadêmica, foi preferida por 4.420 estudantes, 874 servidores e 396 professores.