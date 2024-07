Nova reitoria da Ufrgs será divulgada ainda nesta segunda-feira

Os resultados da votação para os cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) serão divulgados ainda nesta segunda-feira (15). Os números finais, no entanto, ainda passam pelo Conselho Universitário (Consun) para, posteriormente, a nova reitoria ser indicada pela presidência da República. A nova gestão deve assumir até o dia 20 de setembro.



“A comunidade universitária está realizando a votação com tranquilidade e o acesso ao sistema ocorre através de qualquer dispositivo com acesso à internet”, explica o presidente da Comissão da Consulta Informal, Gabriel Focking. A votação ocorre por meio do Portal do Aluno e do Portal do Servidor, até às 22 horas. É necessário utilizar o número do cartão da Ufrgs e a senha individual.



O processo eleitoral da instituição passa por três etapas. A primeira consiste na consulta à comunidade, que é formada por 43.851 pessoas divididas entre docentes (2.947), técnicos-administrativos (2.355) e estudantes (38.549).



A lista mais recente, publicada às 10h, com a parcial de votantes indica que os docentes representam 36,27% dos votantes, seguido dos técnicos administrativos em educação, com 36%,9, e os discentes representam 6,31%.

A votação tem como base a lei nº 5.540/68, que fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior. A manifestação pessoal docente tem peso de 70% na contagem de votos e para a apuração da classificação dos candidatos. Dessa forma, a eleição que define a lista tríplice, com os nomes mais votados, é a realizada pelo Consun, juntamente com a Comissão da Consulta, e consiste na segunda fase do processo.



“O sistema fornece um extrato dos votos, com a quantidade de votos que cada chapa recebeu divididos por segmentos”, esclarece o presidente da comissão. As informações serão enviadas via relatório até o dia 18. A terceira etapa trata-se do encaminhamento da lista para o Ministério da Educação (MEC).



Pela primeira vez, a lista de chapas que concorrem à reitoria da Ufrgs é composta apenas por mulheres. A chapa 01, denominada Virada na Ufrgs, é formada por Liliane Ferrari Giordani e Carlos Alberto Gonçalves, a chapa 02, Geração Ufrgs, é formada por Ilma Simoni Brum da Silva e Vladimir Pinheiro do Nascimento, e a chapa 03 é organizada por Márcia Cristina Bernardes Barbosa e Pedro de Almeida Costa.