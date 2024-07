CEEE Equatorial irá patrocinar projetos aprovados pelas Leis de Incentivo à Cultura e ao Esporte

Com inscrições abertas até este domingo (14), a CEEE Equatorial irá avaliar e patrocinar projetos culturais e esportivos através de leis de incentivos. A medida ocorre por meio do programa de responsabilidade social. Os projetos devem ser aprovados na Lei Estadual de Incentivo à Cultura (Pró-Cultura nº 13.490/2010) e ao Esporte (Pró-Esporte nº 13.924/2012), para que suas inscrições sejam consideradas.

Os projetos recebidos serão analisados pelo Comitê de Patrocínios da Distribuidora e as inscrições devem ser feitas através do site. Vale destacar que a ação da empresa abrange apenas. De acordo com a CEEE, "a ideia é celebrar todas as cores, talentos e expressões artísticas, culturais, sociais e esportivas do Estado".