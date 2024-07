Morre Antônio Claudir Weiand, presidente da Florestal Alimentos

gaúcha Florestal Alimentos Faleceu na noite da última quinta-feira, 11 de julho, Antônio Claudir Weiand, presidente da. O velório ocorre nesta sexta-feira (12) no Memorial Jardim da Montanha, capela C, no Bairro Montanha, em Lajeado.

Na última semana, Weiand havia completado 72 anos de idade, sendo 30 desses anos dedicados à Florestal. Atualmente, participava do conselho administrativo da empresa.

Natural de Santa Clara do Sul, foi morar em Lajeado com os pais ainda jovem, aos cinco anos de idade. Cursou Engenharia Mecânica em Porto Alegre e, depois de formado, trabalhou em empresas como Condor, calçados Reichert e Incomex. Paralelo ao trabalho, em 1986 Weiand iniciou a criação de cavalos crioulos, na Cabanha Maufer, em Cruzeiro do Sul. Atividade que se tornaria seu principal hobby. Maufer é a junção dos nomes de seus dois filhos: Maurício e Fernando.

Em nota, a Florestal Alimentos afirmou que: "Claudir construiu um legado marcado por inovação e crescimento. A empresa agradece por todo o empenho e dedicação junto à Florestal e à comunidade. Nos solidarizamos com a família e amigos, pela perda de um ser humano especial e grande profissional".