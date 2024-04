Florestal avança na produção de chocolates no Vale do Taquari

três novas linhas de produção estarão em operação na renovada planta industrial da empresa, no Vale do Taquari. O valor investido no projeto, de acordo com o CEO da empresa, Maurício Weiand, ainda não é revelado, tampouco o que sairá das novas linhas a serem instaladas. Dois anos e meio depois de um incêndio que atingiu em cheio a sua produção de pirulitos e consumiu em torno de seis mil metros quadrados da fábrica em Lajeado, a Florestal Alimentos agora concluiu a fase de recuperação plena da estrutura e da produção e investe para uma expansão importante, especialmente no mercado de chocolates. Até outubro,da empresa, no Vale do Taquari. O valor investido no projeto, de acordo com o CEO da empresa, Maurício Weiand, ainda não é revelado, tampouco o que sairá das novas linhas a serem instaladas.

"Serão produtos novos na linha dos chocolates com a marca Florestal, a serem lançados neste ano, em breve", aponta o executivo.

A ampliação na produção de chocolates acontece na sequência da finalização da nova planta industrial, erguida no mesmo terreno onde a empresa já operava. Com um investimento de pelo menos R$ 53 milhões, em março deste ano a produção retomou os patamares anteriores ao incêndio, já com boa parte das atividades fabris no novo espaço. Conforme Weiand, ainda faltam poucos detalhes para finalizar a mudança completa da fábrica, mas a produção já é plena no novo espaço.

E mesmo que o chocolate tenha ganhado papel de destaque nos planos futuros da Florestal, Weiand garante que a empresa não descuida da sua especialidade histórica na produção de balas e pirulitos. A maior produtora de pirulitos planos da América Latina, a empresa de Lajeado agora aposta também nos pirulitos bola.

"Entre os investimentos que concretizamos agora, houve uma ampliação em torno de 30% na nossa capacidade produtiva dos pirulitos bola. Era um setor em que vínhamos crescendo muito, tanto no mercado interno quanto externo antes do incêndio. Depois de nos estabilizarmos, retomamos os investimentos para este mercado", explica Weiand.

Inclusive, a Florestal garante novidades nas prateleiras. Há poucas semanas, foi relançada a linha de drops a marca Florestal. Esta foi uma das principais linhas perdidas no incêndio de 2021. Foi também retomado nos últimos dias o drops de café tradicional da marca do Vale do Taquari.

Novas linhas para produção de chocolates

Segundo Weiand, hoje a Florestal opera com uma capacidade de 200 toneladas por dia na produção de balas e pirulitos. Com 1.450 funcionários entre as suas operações em Lajeado e Gramado (chocolates Caracol e Planalto), a Florestal hoje conta com 12 linhas de produtos, com 450 itens em catálogo entre balas, pirulitos e chocolates. O que Weiand evita comentar é a capacidade produtiva de chocolates atual e em quanto será ampliada a partir das novas linhas de produção.

Atualmente, a fábrica de chocolates instalada na sua unidade de Lajeado opera com duas linhas. Uma dedicada às barras e outra ao que se tornou um dos carros-chefe da marca, o Choco Fofs, que é um marshmellow coberto com chocolate, além da nova linha, o Pop Kiss, que é um chocolate em formato de boca.

A entrada da Florestal no mundo dos chocolates se deu entre os anos 2018 e 2019, quando adquiriu duas das principais marcas de chocolates artesanais da Serra Gaúcha, a Caracol e a Planalto . De acordo com Maurício Weiand, a produção destas marcas não se confunde ou se expande em conjunto com o investimento que tem sido feito em Lajeado.

"São chocolates artesanais, que fazemos questão de manterem essa característica única de um produto diferenciado. Por isso, são e continuarão sendo produzidos em Gramado", explica o dirigente.

Neste ano, a loja-butique da Caracol, inclusive, será ampliada. Entre os investimentos previstos pela Florestal no ano, está essa transformação. O local, em Gramado, terá três pisos. No primeiro, uma loja renovada da Caracol, no segundo, um restaurante e, no terceiro, um pub roof top.

FICHA TÉCNICA

Investimento: não informado

Estágio: Em execução

Empresa: Florestal Alimentos

Cidade: Lajeado

Área: Indústria

Investimentos em 2023: R$ 53 milhões