Florestal planeja aumentar em 40% as vendas durante o período da Páscoa

A Florestal projeta um aumento de 40% no faturamento nas três empresas do segmento de doces que compõe o grupo: as marcas de chocolate artesanal de Gramado, a Planalto e Caracol Chocolates, e a Florestal. O número é comparado ao mesmo período do ano passado, de acordo com informações da empresa.

Conforme a gerente de marketing Clarí Schneider, a Florestal tem como objetivo crescer e ampliar sua cobertura de mercado em todo o Brasil, aumentando seu valor de marca. "Estar presente em uma das datas mais relevantes do varejo com um chocolate de extrema qualidade e cremosidade, representa um movimento fundamental no alcance das metas da empresa como um todo", ressalta.

Em sua essência, a marca Florestal já possuía o know-how para a produção de uma linha de chocolates, por isso, em 2018, adquiriu a Planalto e, em 2019, a Caracol Chocolates. Mas foi em 2019 que decidiu criar sua própria marca de chocolates, inicialmente com opções em barras. Com o crescimento da linha, houve reformulação e novas gramaturas e então em 2021, iniciou a produção de ovos de Páscoa.

Para 2024, a linha completa conta com 13 produtos. Serão cinco ovos temáticos, que recebem brindes como copos, caneca, maleta e carrinho de brinquedo. As linhas de balas em formato de coração, no sabor morango, e de café também estão presentes em ovos ao leite que recebem raspas das famosas balinhas, dentre outras opções. "Sempre atenta as mudanças mercadológicas e as necessidades de seus consumidores, todos os chocolates são sem glúten", completa Clarí.