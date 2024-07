"Realizamos operações de risco muito alto", diz presidente da CEEE em novo podcast do JC

Estreou, nesta quinta-feira (11), o programa Conecta, que recebeu o diretor-presidente da CEEE Equatorial, Riberto Barbanera. O programa faz parte do JCast, amplo projeto de streaming do Jornal do Comércio, que é apresentado pelo jornalista e empreendedor Ico Thomaz.

Se propondo a abordar temas variados como economia, entretenimento e saúde de maneira dinâmica e informativa, em seu primeiro lançamento, abordou com Barbanera as variadas especificidades que envolvem a gestão de negócios do setor energético no Rio Grande do Sul.

Em clima descontraído, a conversa também tratou da trajetória do diretor-presidente até assumir o cargo. Natural de Rio Claro, em São Paulo, contou sua história e formação até chegar à gestão da rede energética em várias regiões do RS.

O primeiro episódio do programa também abordou as dificuldades e dinâmicas desta área de negócios, assim como a situação do setor no Rio Grande do Sul após as cheias que atingiram o Estado em maio. Barbanera contou como a empresa reagiu às sucessivas enchentes e as particularidades do problema e da retomada. "Realizamos operações de risco muito alto, sob o aspecto da eletricidade, no Centro Histórico. Foi uma experiência única", relembrou.

A conversa também foi oportunidade para a empresa discorrer acerca da responsabilidade social da CEEE, após a privatização da antiga Estatal. Para o convidado, há o imperativo de melhorar a robustez do sistema de entrega de energia elétrica aos gaúchos. "Como uma empresa que atua no Estado, nós temos que, de alguma forma, devolver à sociedade aquilo que ela nos concedeu quando nos permitiu chegar até aqui."

Acerca do JCast, Barbanera definiu a iniciativa do JC com otimismo. "Sem dúvida alguma um espaço para um bate papo que a gente possa levar de uma forma descontraída informações para as pessoas, para a sociedade em geral e para nossos clientes."

O Programa na íntegra, com duração de 45 minutos, pode ser conferido pelo YouTube do JC ou pelo Spotfy.