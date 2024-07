Conecta, programa de streaming do Jornal do Comércio, estreia nesta quinta-feira

Jornal do Comércio lança nesta quinta-feira (11) o programa Conecta, apresentado pelo jornalista e empreendedor Ico Thomaz. A iniciativa faz parte do JCast, amplo projeto de streaming do JC, e conta também com outros programas, como o Better Future, lança nesta quinta-feira (11) o, apresentado pelo jornalista e empreendedor Ico Thomaz. A iniciativa faz parte doC, e conta também com outros programas, como o videocast que tem como host a jornalista Patricia Knebel , colunista de Tecnologia e Inovação e Persuasive Communication e Leadership Innovation pelo MIT.

O Conecta abordará diferentes temas, como economia, entretenimento e saúde. “Será uma série de entrevistas, uma espécie de talk shows, sem um assunto exclusivo para todos os programas. Toda a semana, conforme a demanda do que está acontecendo pelo mundo, estaremos conversando e debatendo com um entrevistado diferente, de uma forma leve e com bastante informação no podcast”, explica Ico.

O programa de estreia, que poderá ser conferido a partir das 11h desta quinta-feira pelo YouTube do JC, tem como convidado o diretor presidente da CEEE Equatorial, Riberto Barbanera. Ico adianta a atração de outra edição do Conecta, o médico psiquiatra Nelio Tombini, que falará sobre saúde mental. A ideia é que os programas tenham entre 45 min e 1h de duração.

Com experiência na apresentação de programas em rádio e TV e participação em outros podcasts, o jornalista está à frente também do Ico Thomaz Show, talk show gravado no Auditório Araújo Vianna. Ico comemora a nova experiência, agora junto ao projeto do JC.

“A expectativa é maravilhosa porque me junto ao Jornal do Comércio, uma empresa com tanta credibilidade, com mais de 90 anos no mercado de comunicação. É uma empresa familiar que sempre tive muito orgulho de consumir o produto e agora estou junto neste projeto do JCast”, ressalta.