Jornal do Comércio lança videocast Better Future; Patricia Knebel é a host

Jornal do Comércio está lançando o Better Future, videocast que tem como host a jornalista Patricia Knebel, colunista estáde Tecnologia e Inovação e Persuasive Communication e Leadership Innovation pelo MIT.

O Better Future é a primeira iniciativa de um amplo projeto de streaming do JC, o JCast, com novos programas devendo ser lançados ao longo de 2024.

O videocast terá episódios semanais, com cerca de 50 minutos de duração, e vai receber grandes pensadores, visionários, empreendedores e executivos com uma mentalidade inovadora.

Novos comportamentos, modelos de gestão e de liderança e negócios disruptivos invadem o mundo atual, exigindo uma reflexão profunda, um desaprender e reaprender para reinventarmos a nossa forma de pensar os negócios, as cidades e a nossa vida.

Por isso, os episódios vão abordar temas como as novas tecnologias, como a Inteligência Artificial generativa; a importância de reunirmos pessoas com visões divergentes para construirmos soluções não óbvias, capazes de resolver problemas complexos; as habilidades necessárias para alcançarmos o sucesso e a felicidade e os caminhos para construímos uma vida de autenticidade e reputação.

“Com o Better Future, vamos provocar um debate de alto nível sobre temas de futuro que nos instigam e nos desafiam. Grandes nomes nos ajudarão a refletir sobre os desafios da sociedade contemporânea, que é artificial e humana, sobre novos comportamentos, modelos de gestão e tecnologias que estão conduzindo as empresas ao próximo nível da produtividade e eficiência”, destaca Patricia Knebel.