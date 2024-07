Quinta-feira será de muita umidade e frio em todo o Rio Grande do Sul

A quinta-feira (11) ainda será um dia de muita umidade e frio no território gaúcho, com a instabilidade devendo predominar em municípios da Metade Norte e Leste do Estado, porém com fraca intensidade. Ainda, as projeções da MetSul Meteorologia indicam amanhecer com mínimas abaixo de 5°C em grande parte das regiões.

As menores marcas do dia deverão aparecer no Oeste, com expectativa de -1°C. Também há potencial para formação de geada isolada nessa região. A tarde, a temperatura sobe gradualmente, com previsão de 12 a 14°C na fronteira com a Argentina. Na faixa Norte, a máxima segue baixa e em diversos municípios não alcança os 10°C.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, será mais um dia de predomínio da nebulosidade, com curtos intervalos de melhoria, mas pouca chuva. Na Capital, á máxima prevista é de 12°C, enquanto as mínimas devem ficar próximas aos 7°C.

Nesta quarta-feira (10), as menores marcas do estado foram de -2,7ºC em Quaraí e -0,4ºC em Uruguaiana e São Borja. Em Porto Alegre, a menor marca foi de 9,3°C.