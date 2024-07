Chuva volta a ganhar força a partir desta quarta no Rio Grande do Sul

Um centro de baixa pressão irá reforçar a instabilidade em partes do Norte e Leste do Rio Grande do Sul a partir desta quarta-feira (10). A nebulosidade predomina na maioria das regiões, porém, ao menos o frio deve perder força ao longo do dia, com menos cidades atingindo marcas negativas em relação a terça (9).

As menores temperaturas, entre -3°C e -1°C, aparecerão no Oeste, onde também pode haver geada. Já entre o Médio e Alto Uruguai, Serra, Litoral e Grande Porto Alegre, a expectativa é de uma quarta-feira com períodos isolados de chuvas fortes. Nessas regiões, a temperatura varia pouco, com sensação de frio ainda sendo predominante.

Na Capital, onde na quarta a máxima ficará na casa dos 13°C enquanto as mínimas não baixarão de 7°C, o tempo deve apresentar melhorias entre amanhã e sexta-feira, ainda com previsão de muitas nuvens, mas com precipitação menos volumosa e mais esparsa. A trégua na chuva está prevista apenas para sábado.

Nesta terça-feira, a mínima registrada no Estado foi em Bagé, onde os termômetros marcaram -5,9°C. Já na Capital, o menor registro foi de 6°C no bairro Belém Novo.