Frio congelante e nebulosidade marcam a terça-feira no Rio Grande do Sul

A terça-feira (9) será um dia congelante no Rio Grande do Sul. Depois de uma madrugada e o começo da manhã, o Estado terá marcas negativas de temperatura em grande parte da Metade Sul e Oeste. Modelos projetam entre -5 e -7°C nas áreas mais frias, sobretudo, na Serra Sudeste e municípios próximos à Fronteira com o Uruguai. Há risco de formação de geada forte a severa que ocorrerá de forma ampla nessas regiões.

Já na Metade Norte com a presença da umidade e nuvens o frio será intenso, porém, não terá marcas tão baixas. As mínimas, em geral deverão oscilar entre 1 e 3°C em trechos das Missões, Planalto e Serra. A tarde será de frio intenso com temperatura abaixo do normal e que em muitas áreas chegará sequer aos 10°C. Entre a tarde e a noite volta a chover em parte do Norte do Estado.

Em Porto Alegre, o dia começará com tempo aberto com sol e nuvens. A nebulosidade aumenta à tarde com chuva passageira. A partir de amanhã terá mais nuvens e chuva a qualquer hora. O que deve se repetir na quinta, podendo ocorrer chuvas passageiras. Na sexta, o sol volta a aparecer entre nuvens. Já o frio será persistente ao longo da semana na Capital com destaque para as máximas baixas.

