Rodoviária de Porto Alegre retoma 9 horários noturnos de ônibus para Florianópolis

Desde que o Aeroporto Salgado Filho foi fechado em razão das enchentes de maio, as viagens para fora do Brasil com saída em Porto Alegre tornaram-se uma dor de cabeça extra para os gaúchos. Como solução imediata, muitos passageiros que já tinham passagens compradas transferiram seus embarques para o terminal internacional mais próximo, em Florianópolis - tendo, portanto, que realizar o deslocamento por terra entre as duas cidades com antecedência.

No primeiro momento, esse caminho era prejudicado pela baixa disponibilidade de ônibus. Hoje, porém, a Rodoviária de Porto Alegre disponibiliza cerca de 22 horários diariamente até a capital do estado vizinho, sendo que oito deles são noturnos, em horários que até algumas semanas atrás a Estação ainda não operava.

Outro terminal rodoviário que está levando os gaúchos para Florianópolis é o de Osório. Mesmo que não seja mais o único disponibilizando ônibus para fora do Rio Grande do Sul, como ocorreu durante o fechamento temporário do Terminal da Capital, ainda há uma média de nove horários partindo do Litoral Norte até o município catarinense. Os horários disponíveis são: 0h30min, 8h35min, 9h50min, 10h30min, 13h40min, 14h30min, 22h35min e 23h30min.

Horários de viagens saindo de Porto Alegre com destino a Florianópolis:

Eucatur - 7h15min, 8h15min, 14h, 21h01min, 23h55min;



Expresso Adamantina - 11h;



Nordeste - 8h45min, 12h30min, 23h15min;



Santo Anjo - 7h, 8h10min, 9h15min, 10h15min, 13h15min, 13h55min, 17h, 20h55min, 21h15min, 22h15min, 23h30min, 23h45min, 23h59min.