Reforço de ar polar derruba temperaturas no Rio Grande do Sul

Poderoso reforço de ar polar chega ao Uruguai e em parte do Rio Grande do Sul neste começo desta semana, prolongando e intensificando o frio. De acordo com a MetSul Meteorologia, parte da bolha de ar gelado vai trazer ao Estado queda de temperatura com uma intensificação do frio neste começo de semana. O impacto maior será sentido na Metade Sul gaúcha, região pode ter marcas negativas nas madrugadas. O Oeste, fronteira com o Uruguai, a Serra do Sudeste e o Sul enfrentarão as menores mínimas.

A atuação de áreas de baixa pressão entre o Sul e o Sudeste do Brasil trarão muitas nuvens e precipitação para parte do RS em vários momentos da semana. Com isso, a maioria dos dias não terá mínimas significativamente baixas, exceção do Sul e do Oeste do Estado, que terão tempo mais aberto e seco.



O efeito desta instabilidade será pronunciado nas máximas, com tardes muito frias durante a semana sob nebulosidade, chuva e garoa em vários momentos. O Norte e o Nordeste gaúcho, em particular a Serra, terão uma semana com vários dias de nebulosidade, garoa e chuva, trazendo dias muito frios e úmidos. Porto Alegre, por efeito, terá tardes de frio a semana inteira. A atuação de áreas de baixa pressão entre o Sul e o Sudeste do Brasil trarãoem vários momentos da semana. Com isso, a maioria dos dias não terá mínimas significativamente baixas, exceção do Sul e do Oeste do Estado, que terão tempo mais aberto e seco.O efeito desta instabilidade será pronunciado nas máximas, comO Norte e o Nordeste gaúcho, em particular a Serra, terão uma semana com vários dias de nebulosidade, garoa e chuva, trazendo dias muito frios e úmidos. Porto Alegre, por efeito, terá tardes de frio a semana inteira.

Ainda segundo a MetSul, o período frio a muito frio que se instalou no Rio Grande do Sul com força no final do mês de junho prosseguirá neste começo de julho tende a serprolongado, dev endo perdurar por mais duas semanas, que somarão aos últimos sete dias já marcados por muito frio.

Os dias mais gelados ainda estão por vir, embora no começo deste mês tenham sido anotadas marcas de até 7ºC abaixo de zero no Sul do estado, quase 8ºC negativos no Planalto Sul Catarinense e ainda -1ºC na região metropolitana de Porto Alegre. O padrão da chamada Oscilação Antártica desde o fim do mês de junho tem favorecido sucessivas incursões de ar polar no Cone Sul da América, afetando a Argentina, Uruguai e o Sul do Brasil, o que vai se manter no curto prazo.