Frente ao frio intenso, Porto Alegre abre ginásio para receber pessoas em situação de rua

Frente às perspectivas de frio intenso no Rio Grande do Sul, a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) abre nesta sexta-feira (28) o Ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) para receber pessoas em situação de rua. A medida ocorre na fase extraordinária da Operação Inverno da Fasc, e deve ofertar 30 vagas exclusivas para o público masculino, com possibilidade de ampliação para 50.

O local irá receber indivíduos sem moradia das 9h às 17h, na rua Conde D'Eu, nº 66, bairro Santana, caso as vagas nos albergues já estejam ocupadas. Porém, o presidente da Fasc, Cristiano Roratto, ressalta que, a depender do frio, o local permanece aberto. Os residentes temporários também têm possibilidade de sair, caso desejem.

cidade tem previsão de temperaturas Tanto o Instituto Nacional de Meteorologia quanto a Defesa Civil emitiram alertas para o frio na região gaúcha. Aentre 3ºC e 4ºC no domingo e 2ºC a 3ºC na segunda-feira. Porém, nos bairros mais ao Sul e Leste da Capital, a temperatura pode cair a 0ºC ou -1ºC.

O acesso pode ser solicitado via Central de Abordagem do órgão, no número 156, opção 7. A partir das 20h, relata Roratto, um micro-ônibus também irá transitar entre as regiões da Cidade Baixa, Centro Histórico e Quarto Distrito nas principais concentrações de pessoas em situação de rua, para convidar à proposta de acolhimento.

No local, será distribuído jantar e café da manhã, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Restaurantes Populares. Local também terá colchões via Fasc e Defesa Civil.

A escolha de ofertar exclusivamente vagas para o público masculino, segundo Roratto, é relacionada com o fato da proporção do público e vagas em outros abrigos. Ao todo, são 272 vagas na rede de albergagem formal, com três estabelecimentos na cidade. “Já há vagas para o público feminino e elas não têm sido preenchidas". As vagas ordinárias, não emergenciais, possuem uma rede de atendimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) mais robusta, que inclui profissionais como psicólogos e assistentes sociais, “então prefiro sempre lotar a vaga existente, inclusive porque é uma vaga comprada”, complementa.

O perfil de ocupantes, inclusive, segundo o último diagnóstico do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, no segundo semestre de 2023, apontada 3.306 pessoas sem moradia em Porto Alegre, no Cadastro Único, configurando a cidade como décima primeira da lista.

Segundo o presidente da Fasc, houve ainda elevação nos números após a situação de calamidade que atingiu o Rio Grande do Sul, inclusive muitos vindos de outas cidades. Provavelmente, já há subnotificação no levantamento federal. "Nos nossos serviços comumente sobram vagas à noite, tanto feminina, LGBT e masculina. Esse ano tem sobrado menos".

O órgão tem a perspectiva de aumentar os serviços em duas Casas de Passagem, uma das modalidades de acolhimento da SUAS, para atender até 200 pessoas em cada, sendo uma destinada à famílias e mulheres, segundo a Fasc.