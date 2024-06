Manifestantes ocupam Piratini exigindo proposta para despejados da ocupação Sarah Domingues

O saguão do Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul, foi palco de uma manifestação de membros do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) na tarde desta segunda-feira (24). O protesto ocorreu logo após uma reunião entre representantes do MLB e a Secretaria Estadual de Habitação, realizada a fim de discutir medidas de auxílio às pessoas despejadas da ocupação Sarah Domingues no último dia 16, e que encerrou sem a apresentação de propostas pelo governo.

Em vídeo divulgado no Instagram do MLB, os manifestantes afirmaram que a entrada no Piratini foi uma tentativa de obter respostas do governador Eduardo Leite em relação ao problema habitacional. Ainda na publicação, Leite aparece conversando com os membros do MLB e diz que determinou que o prédio alvo da ocupação "seja trabalhado na lógica de uma habitação de interesse social", algo que, segundo o governador, também ocorrerá com outras construções do Estado, sugerindo ainda que uma nova reunião fosse marcada.

Mais cedo, uma manifestação em frente ao Centro Administrativo de Contingência, local do encontro com o governo, também foi marcada pela demanda de uma proposta que compensasse o despejo ocorrido na semana passada. A reunião de hoje foi a segunda realizada entre o MLB e o governo após mais de 100 famílias — em sua maioria desabrigadas em razão das enchentes no Estado — terem sido retiradas do antigo prédio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), no Centro Histórico.