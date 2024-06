Prefeitura confirma manutenção das linhas de lotação Restinga e Belém Novo

anúncio de interrupção se comprometeu nesta sexta-feira (21) a manter a operação. O itinerário atende os moradores do Extremo Sul de Porto Alegre. A transportadora havia informado a suspensão do atendimento em razão de prejuízo financeiro agravado pela enchente que atingiu a Capital e o Rio Grande do Sul. A informação é da prefeitura de Porto Alegre Apósno fornecimento do serviço de lotações da Restinga e Belém Novo na última quinta-feira (20), a Inovasul, responsável pelas linhas,. O itinerário atende os moradores do Extremo Sul de Porto Alegre. A transportadora havia informado a suspensão do atendimento em razão deque atingiu a Capital e o Rio Grande do Sul. A informação é da prefeitura de Porto Alegre

A mudança foi confirmada após diálogo entre a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), a Empresa Publica de Transporte e Circulação (EPTC) e a concessionária.



Neste sábado (22), a linha 10.6 - Restinga e suas derivadas, 10.61 - Restinga Nova e 10.62 - Restinga Velha, já vão operar normalmente, com tabela horária a partir das 5h, do terminal do bairro, junto ao Hospital Restinga e Extremo-Sul, na rua Alberto Hofmann, e com o terminal Centro na avenida Borges de Medeiros, sentido Centro-bairro, junto à Salgado Filho, com última saída às 23h10min. Até a quarta-feira (26), as linhas 10.7 - Belém Novo e 10.71 - Belém Novo via Chapéu do Sol também estarão com a operação normalizada.