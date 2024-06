Lotações da Restinga e Belém Novo deixam de circular no sábado

As lotações da Restinga e Belém Novo, que atendem os moradores do Extremo Sul de Porto Alegre, vão deixar de circular no sábado (22). O anúncio foi feito pela empresa Inovasul Transportes Seletivos (Inovasul - ZSUL), vencedora da concorrência pública para o contrato de prestação do serviço desde 2014. A empresa diz que a suspensão das atividades ocorre em razão do prejuízo da operação. Nesta quinta-feira (20), o cancelamento pegou muita gente de surpresa no terminal da lotação Restinga, na avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Residente no bairro Restinga, o entregador de água Tiago Mendes, que trabalha em uma empresa no Centro Histórico, lamentou o encerramento das atividades da linha da Restinga. "É um serviço que vai fazer muita falta para quem mora no bairro", destaca. Segundo Mendes, com a lotação ele chegava em uma hora no Centro da Capital. Com os ônibus, que serão disponibilizados pela prefeitura, a previsão é que a duração do percurso deva ficar em uma hora e 20 minutos. Um funcionário da empresa Inovasul, que não quis se identificar, lamentou o fim das atividades das duas linhas - Restinga e Belém Novo. "Diversos passageiros estão perplexos com o encerramento das linhas e os trabalhadores estão preocupados com o futuro", comenta.

A prefeitura vai contratar serviço emergencial para atender a demanda Tânia Meinerz/JC

Com relação à suspensão das linhas Restinga e Belém Novo pela empresa Inovasul, o prefeito Sebastião Melo disse que o sistema é privado e não tem nenhuma isenção no pagamento das passagens. "A gente negocia há bastante tempo com a Inovasul as linhas da Restinga e eles querem que a gente coloque dinheiro público no sistema", destaca. Melo diz que a prefeitura não vai aportar recursos financeiros em um sistema que é totalmente privado e que não transporta estudantes e transporta nenhuma das outras isenções. "A crise climática veio e pedi mais um tempo para negociação das lotações e agora fui surpreendido pela decisão da empresa", explica.

O prefeito disse que recebeu um ofício onde a empresa comunicava a suspensão das duas linhas. "Não vou fechar as negociações. Estou aberto para conversar e vou chamar os vereadores, os empresários da Restinga e o pessoal do Hospital da Restinga", destaca.

Para atender a demanda, Melo informa que vai contratar um serviço emergencial para não deixar a população da Restinga e do Belém Novo desassistida e vai aumentar as linhas de ônibus. "Estou comunicando a empresa também por ofício. Porque se quisessem negociar não tomariam uma decisão como essa: comunicar a suspensão do serviço através de um ofício", lamentou o prefeito. Melo disse que está aberto para conversar com os empresários. "O mundo, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre mudaram. As lotações tinham que ter mudado também. Não tem dinheiro para tudo. Tem gente que anda de lotação, mas é pouco. Sou parceiro para encontrar uma solução", acrescenta.

O principal impasse para o sistema, segundo a Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação de Porto Alegre (ATL), é a falta de subsídio para a manutenção da atividade. De acordo com Magnus Isse, presidente da ATL, o serviço de lotação é tão caro quanto os ônibus que circulam na Capital - que recebem subsídios da prefeitura. Isse afirma ainda que os lotações estão sendo prejudicados pela concorrência com os aplicativos e o transporte clandestino.

Um levantamento da ATL mostra que em torno de 60% dos passageiros são mulheres, 20% são pessoas idosas e o restante é quem perdeu o ônibus, está atrasado ou gosta de andar de lotação. Em 2023, o serviço de lotação em Porto Alegre transportou 5 milhões de passageiros. O serviço de lotação de Porto Alegre opera em 15 linhas e conta com 250 veículos em circulação.