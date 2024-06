Defesa Civil emite alerta para temporais isolados e chuvas intensas em Porto Alegre

Devido ao risco de temporais isolados e chuvas intensas com volumes que podem variar de 30 a 80 milímetros entre a tarde desta quinta-feira (20) e a noite de sexta-feira (21), a Defesa Civil Municipal, em conjunto com a Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), emitiu um alerta preventivo. A previsão meteorológica inclui rajadas de ventos superiores a 70 km/h, descargas elétricas e eventual queda de granizo.

O nível do Guaíba voltou a ultrapassar a marca de 3,15m, que é a cota de alerta . Há risco de transtornos, como inundações e enxurradas em córregos, arroios e rios. A Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae) – formada por diversos órgãos municipais e estaduais – monitora as condições climáticas e os níveis do Delta do Jacuí. As equipes estão preparadas para prestar assistência à população conforme necessário. , como inundações e enxurradas em córregos, arroios e rios. A Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae) – formada por diversos órgãos municipais e estaduais – monitora as condições climáticas e. As equipes estão preparadas para prestar assistência à população conforme necessário.

A Defesa Civil orienta que a população, caso esteja em trânsito, procure um local seguro e aguarde o nível da água baixar. É recomendado evitar transitar em áreas sujeitas a alagamentos, inundações e deslizamentos. Em situações de emergência, a população deve buscar auxílio e abrigo temporário junto a parentes ou amigos, ou utilizar a estrutura disponibilizada pela prefeitura.

Previsão do tempo

Nesta quinta-feira (20), uma frente fria sobre o oceano aumenta as instabilidades nas regiões da metade Norte do Estado, Centro e Costa Doce. À noite, um fluxo de umidade vindo do norte do país trará chuvas fortes, ventos intensos, descargas elétricas e eventual queda de granizo no Noroeste, Missões, Centro e este gaúcho.

Na sexta-feira (21), a combinação do fluxo de umidade vindo do norte do País com a baixa pressão sobre a Argentina espalhará instabilidades por todo o Estado. Espera-se chuvas fortes a intensas, acompanhadas de descargas elétricas, queda de granizo e rajadas de vento. Para dúvidas e emergências, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.