Guaíba amanhece acima da cota de alerta e atinge 3,26m

O nível do Guaíba voltou a ultrapassar a cota de alerta, atualmente em 3,15m. Às 23h da noite desta quarta-feira (19), a medição da régua que fica na Usina da Gasômetro mostrava que as águas estavam em 3,17m. Às 10h desta quinta-feira (20), o Guaíba atingiu 3,26m.

A última vez que ele havia ficada acima da cota de alerta tinha sido na madrugada do dia 7 de junho. Duas semanas depois, o Guaíba volta a passar dos 3,15 m em decorrência das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

Essa medição é de responsabilidade da Secretária Estadual do Meio Ambiente (SEMA) e da Agência Nacional de Águas (ANA). A régua foi instalada emergencialmente nas proximidades do Gasômetro após a primeira, localizada na estação do Cais Mauá, ser destruída no início do mês passado.