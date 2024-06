"É como se a gente não existisse no mapa", diz moradora das Ilhas de Porto Alegre

As chuvas que atingem Porto Alegre desde a madrugada desta quarta-feira (19) geram problemas na Capital. Dentre os locais que alagam com mais facilidade estão as Ilhas do bairro Arquipélago, região ribeirinha da cidade. A Defesa Civil segue mobilizada na região, onde há risco de inundação.

Além disso, para agravar a situação, o nível do Guaíba voltou a subir, chegando a 3,12m, próximo da cota de alerta, que é de 3,15m.

Entretanto, os moradores do bairro Arquipélago acreditam que as chuvas recentes, por enquanto, não são sua maior preocupação. "Até o presente momento, a situação está sob controle. As circunstâncias devem piorar entre quinta e sexta-feira", aponta Elida Ramos, que mora há 43 anos na Ilha da Pintada.

Para ela, a chuva dessa semana é apenas um contratempo: o verdadeiro problema acontece há mais de um mês e está longe de ser solucionado. "O principal incômodo são os resquícios da enchente de maio, não o que está acontecendo agora. O abandono na região ainda é grande", critica.

Na sua concepção, o que ainda mantém o bairro de pé é a união dos moradores. "O voluntariado funciona bastante. Aqui somos uma grande família. Todo mundo se conhece e se ajuda. Os que ainda ficaram se dividiram nas poucas casas que sobraram", atesta Elida.

A moradora está na linha de frente das ajudas na Ilha da Pintada. Durante as cheias, perdeu tudo o que tinha na sua residência e mesmo assim continua fazendo o que pode para auxiliar. Atualmente, em conjunto com outras pessoas, proporciona centenas de refeições diariamente às famílias afetadas, além das doações de roupas e materiais.

Entre a situação que mais causa descontentamento, está e demora para a retirada do lixo e a dificuldade de conseguir os auxílios prometidos. "Poder público nos abandonou. É como se as Ilhas não existissem no mapa", descreve com pesar a moradora da Pintada.

O que diz a Defesa Civil

A Defesa Civil de Porto Alegre está com suas equipes mobilizadas na região das Ilhas, onde há risco de inundação devido à chuva intensa na madrugada desta quarta-feira. A operação conta com o apoio da Marinha do Brasil e do Corpo de Bombeiros, que estarão de prontidão para auxiliar em eventuais remoções de moradores.

"Estamos tomando todas as precauções necessárias para garantir a segurança da população. Transporte e vagas em abrigos estão reservados para aqueles que precisarem ser removidos de suas casas", afirma o diretor da Defesa Civil, Evaldo Rodrigues Junior

Coleta de entulhos

As equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) estão trabalhando em três turnos, das 8h às 23h, e podem iniciar a programação em determinados locais até mesmo à noite. A coleta de entulhos, raspagem de lodo acumulado e lixo de varrição ocorrem em 19 locais nesta terça-feira (19). Um desses locais é na Ilha da Pintada.