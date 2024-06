Osório segue sendo ponto de partida para viagens interestaduais; confira horários

Desde a última quinta-feira (13), a Estação Rodoviária de Porto Alegre voltou a oferecer viagens das linhas interestaduais de ônibus. Contudo, como o Terminal segue operando apenas das 6h às 21h, a demanda noturna está partindo do município de Osório, da mesma forma como ocorreu emergencialmente durante a cheia histórica do Guaíba.

A Estação localizada no Litoral Norte, a 95 quilômetros de Porto Alegre, segue ofertando viagens com destino a São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Criciúma, Balneário Camboriú, Araranguá e Tubarão. Ainda, a empresa Unesul está vendendo passagens de Porto Alegre para Osório, em diversos horários do dia, no valor fixo de R$ 45,25.

Ainda não há perspectiva para a retomada do funcionamento 24h por dia na estação da Capital, que, segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), não está podendo oferecer viagens noturnas por questão de segurança.

Viagens de Porto Alegre com destino a Osório:

Unesul - 06h30min, 7h, 7h15min, 7h45min, 12h, 13h15min, 14h45min, 16h30min, 17h, 17h45min, 18h45min, 19h, 20h;

Viagens de Osório com destino a São Paulo:

Itapemiriv - 21h;

Penha - 0h15min, 13h45min, 20h45min;

Viagens de Osório com destino a Curitiba:



Catarinense - 20h55min;

Nordeste - 9h50min, 13h40min, 22h15min;

Penha - 13h45min;

Viagens de Osório com destino a Florianópolis:

Eucatur - 8h35min, 11h50min, 22h20min;

Nordeste - 9h50min, 13h40min, 22h15min;

Santo Anjo - 10h30min, 14h30min, 22h35min, 23h30min;

Viagens de Osório com destino a Balneário Camboriú:

Itapemiriv - 21h;

Nordeste - 9h50min, 13h40min e 22h15min;

Penha - 0h15min, 1h45min, 13h45min, 21h45min, 23h15min;

Viagens de Osório com destino a Criciúma:

Eucatur - 8h35min, 11h50min, 22h20min;

Nordeste - 22h15min;

Santo Anjo - 9h, 15h15min, 23h30min;

Viagens de Osório com destino a Araranguá:

Eucatur - 8h35min, 11h50min, 22h20min;

Santo Anjo - 9h, 15h15min, 23h30min;

Viagens de Osório com destino a Tubarão:

Eucatur - 8h35min, 11h50min, 22h20min;

Penha - 0h15min, 14h15min, 23h15min;

Santo Anjo - 10h30min, 23h30min