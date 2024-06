INSS terá reunião com MTST para tratar de prédio ocupado em Porto Alegre

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou, nesta segunda-feira (10) que realizará, na próxima terça-feira (11), às 14 horas, uma reunião para tratar do prédio do órgão, ocupado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em Porto Alegre. Encontro será entre a coordenação representativa do MTST e a equipe diretiva da Superintendência Regional Sul do órgão.

moradia digna para as pessoas desabrigadas por conta das enchentes, conforme já apurado pela equipe Jornal do Comércio O prédio, que fica na avenida Borges de Medeiros, nº 530, no Centro Histórico de Porto Alegre, foi ocupado com a reivindicação de, conforme. A ocupação foi batizada de Maria da Conceição Tavares, em homenagem à economista recém-falecida.

A estrutura, segundo o INSS, já estava desocupada e teve a parte térrea totalmente alagada. Em nota, foi informado que as negociações ocorrem pacificamente. O encontro para demais tratativas ocorrerá na sede de Gerência-Executiva do INSS em Porto Alegre (rua Jerônimo Coelho, 127). Segundo a autarquia, atualmente abriga arquivos, móveis e utensílios.

Confira, abaixo, a nota expedida na íntegra:

O INSS informa que transcorrem pacificamente as negociações com integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) que desde sábado (8) ocupam o antigo prédio da autarquia localizado na Av. Borges de Medeiros, 530, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Uma reunião entre a coordenação representativa do MTST e a equipe diretiva da Superintendência Regional Sul do INSS foi agendada para terça-feira (11), às 14 horas. O encontro acontecerá na sede de Gerência-Executiva do INSS em Porto Alegre (R. Jerônimo Coelho, 127).

Após o evento será divulgada à imprensa uma nota oficial sobre as tratativas acordadas durante a reunião. O imóvel ocupado encontra-se em situação operacional e atualmente abriga arquivos, móveis e utensílios.