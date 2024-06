Rodovia estadual RSC-2287 é totalmente liberada

A rodovia estadual RSC-287, principal ligação entre a Região Metropolitana e o centro do Estado, foi totalmente liberada ao tráfego na sexta. A estrada foi uma das mais afetadas pela enchente, com a queda de três pontes e outros danos estruturais severos. Um dos últimos pontos a serem liberados foi o km 137, em Candelária. O local foi vistoriado pelo governador Eduardo Leite durante a manhã deste sábado (8). As informações são da Secretaria de Comunicação do Piratini.

A permissão total da circulação na RSC-287 ocorre um pouco mais de um mês após os primeiros bloqueios, efetuados a partir do dia 30 de maio. Os trabalhos de liberação foram capitaneados pela concessionária Rota de Santa Maria (Grupo Sacyr), que administra o trecho de 204,5 quilômetros de extensão da rodovia, entre Tabaí e Santa Maria.



O governo do Estado, por meio da Secretaria da Reconstrução Gaúcha, acompanhou e monitorou as obras. Os trabalhos também contaram com o apoio do Exército, que instalou uma ponte provisória no km 226, em Santa Maria. A infraestrutura original caiu com a força das águas em 30 de abril, e a imagem da queda repercutiu em todo o País.



Também acompanharam a visita o prefeito de Candelária, Nestor Ellwanger, o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e o secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel.

Após a vistoria da obra na ponte, o governador também esteve na comunidade de Linha do Rio, onde um trecho da VRS-858 foi completamente arrancado pela força da cheia do Rio Pardo. Um desvio no local garante o tráfego.