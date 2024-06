Após novos alagamentos no bairro Menino Deus, Dmae religa Ebab 16

manutenção emergencial a Estação foi religada no início da tarde desta segunda-feira (3). Depois do desligamento, as águas voltaram a subir no na região de Porto Alegre. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), a situação deve normalizar após o religamento. Apósda Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) 16, que abastece os bairros Menino Deus e Cidade Baixa,. Depois do desligamento, as águas voltaram a subir no na região de Porto Alegre. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae)

Esta é, pelo menos, a terceira vez que a região volta a enfrentar novos acúmulos também o bairro Praia de Belas enfrenta novos alagamentos. Segundo o Departamento, as águas subiram por novo represamento do Guaíba. O escoamento da chuva até o arroio Dilúvio ocorre, segundo o Dmae, por gravidade. Com o represamento do Guaíba, o nível do arroio sobe e faz com que ela retorne pelas bocas de lobo.

Ás 23 horas de domingo (2), o nível do Guaíba era de 3,43m. Na última medição da régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e Agência Nacional de Águas (ANA), desta segunda-feira, a marcação é 3,69m, tendo chegado a 3,86m. Segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em recente relatório, o processo está associado ao retorno de vento Sul forte. A cota de inundação, após novas métricas definidas é de 3,60m na Usina do gasômetro e a de alerta é 3,15m.