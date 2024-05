Áreas secas dos bairros Menino Deus e Cidade Baixa voltam a alagar em Porto Alegre

Após o retorno das intensas chuvas na cidade de Porto Alegre, bairros que já possuíam pontos secos voltaram a alagar na Capital. No Menino Deus, era possível perceber água vertendo dos bueiros ainda na noite da última quarta-feira (22) na região da Avenida Praia de Belas. Na manhã desta quinta-feira (23), outras vias da região também foram surpreendidas com alagamentos que se formaram rapidamente.

Algumas das principais ruas afetadas foram a Barão do Gravataí, em especial próximo à Churrascaria Garcias, Botafogo, nas imediações do Colégio Presidente Roosevelt, e, em situação mais crítica, avenida Praia de Belas e rua Barbedo. Moradores da região têm evacuado suas casas novamente, sendo que alguns relatam estarem com as moradias novamente ilhadas.

O Hospital Mãe de Deus, localizado no bairro, que precisou ser evacuado no dia 5 de maio, voltou a ser atingido nesta quinta. “As equipes cessaram a limpeza do subsolo no Hospital Mãe de Deus e deixaram o prédio. Novamente a água chegou a entrar nessa área, e trabalhamos para sua retirada, por meio de caminhões para bombeamento”, afirmou a assessoria da instituição. Já não havia pacientes no local. A instituição espera conseguir manter o retorno dos atendimentos para o início de junho.

LEIA TAMBÉM: Hospital Mãe de Deus evacua prédio ao ser atingido novamente por inundação

Na Cidade Baixa, a situação é semelhante. Lá, algumas das vias alagadas são a República e a João Alfredo. Apesar disso, os moradores do bairro não desmarcaram a manifestação prevista para reclamar da situação da região. O ponto de partida do protesto foi o Largo Zumbi dos Palmares, seguindo em direção à Rua da República.

Morador do bairro, Mateus Rocha, de 34 anos, reclama da falta de orientações oficiais para os habitantes da região. “A orientação da Prefeitura e Defesa Civil é basicamente nula. Não chegou nada até mim falando sobre uma necessidade de evacuação. Como não consigo ver a rua do meu apartamento, de hora em hora desço para ver o nível da água que baixa e sobe conforme a chuva intensifica ou alivia. Além disso acompanho o nível da água através de um grupo de moradores do bairro criado especificamente pra isso”, comenta.

Tanto o bairro Menino Deus quanto a Cidade Baixa tem o escoamento das águas da chuva realizado por três Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps). Entretanto, apenas duas delas estão funcionando e em capacidade reduzida. No auge da enchente do Guaíba, as regiões haviam sido alagadas principalmente devido ao desligamento das Ebaps, que fazem parte do sistema de prevenção contra enchentes de Porto Alegre.

O Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae) informou que está trabalhando para retomar o bombeamento de água nos bairros, mas que nem todas poderão ser religadas. No caso da Ebap 13, que amenizaria a situação nos bairros afetados, o diretor do órgão, Maurício Loss, disse que a inundação impede a instalação de um gerador de energia no local. Em vídeo publicado pelo órgão ao final da manhã, Loss alegou ter sido surpreendido por um elevado volume de chuvas não previsto para a data e orientou a população a “monitorar a situação” em seus bairros.