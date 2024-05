Hospital Mãe de Deus evacua prédio ao ser atingido novamente por inundação

O Hospital Mãe de Deus evacuou seu prédio após a inundação voltar a subir no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O hospital informou que, “em razão de novos alagamentos e pela segurança de todos, as equipes cessaram a limpeza do subsolo no Hospital Mãe de Deus e deixaram o prédio”.

Já não havia pacientes na edificação desde 5 de maio, quando, sem luz e água, o hospital precisou parar de funcionar. Na ocasião, a transferência de 278 pacientes foi feita, com sucesso e apoio do Exército, para outras instituições. Em 16 de maio, após o recuo das águas na região, foram iniciados os trabalhos de drenagem no subsolo, avaliação de danos e limpeza.

“Lamentamos que este novo episódio afete não apenas o hospital, mas diferentes bairros da cidade. Reafirmamos aqui nosso comprometimento e de nossas equipes em manter a mobilização para retomar, no início de junho, aos 1.500 atendimentos diários oferecidos no Hospital Mãe de Deus”, conclui a nota assinada pela instituição.