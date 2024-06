Escolas municipais que não foram atingidas pelas cheias retomam atividades

As aulas na rede municipal de ensino foram retomadas nesta quarta-feira (29) em Porto Alegre. Por determinação da Secretaria Municipal de Educação (Smed), as atividades foram reiniciadas em todas as instituições de ensino que não foram atingidas diretamente pelas cheias e que não havia sido interrompido o abastecimento de água e de energia elétrica. Um total de 75 escolas municipais e 120 conveniadas da rede municipal retornaram às aulas. As escolas são responsáveis pelo atendimento de cerca de 70% dos estudantes da Capital.

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emei) João Carlos D'Ávila Paixão Côrtes (Laçador), na Vila Ipiranga, na zona Norte da Capital, a diretora Luciene Brandão, disse que 19 alunos da Educação Infantil e do 3º ano estiveram na instituição de ensino. A baixa adesão pode ter sido motivada pela véspera do feriado de Corpus Christi (celebrado na quinta-feira, dia 30) e porque muitos pais por conta do clima optaram por ficar com as crianças em casa. Segundo Luciene Brandão, os alunos do Jardim A e B fizeram trabalhos relacionado ao Dia da Família. A escola no bairro Vila Ipiranga funciona nos turnos da manhã e tarde e conta com 112 estudantes.

O secretário municipal de Educação, Maurício Cunha, disse que a proposta foi retomar as aulas em todas as unidades que tivessem condições de funcionamento. "Um total de 45 mil alunos retornam a sala de aula e a expectativa é que se amplie esse número para a sexta-feira (31) e para a próxima semana", explica. Um levantamento da Smed aponta que praticamente todas as 99 escolas próprias e as 219 parceiras foram atingidas. Além disso, 14 escolas próprias e 27 da rede conveniada estão total ou parcialmente alagadas, com registros de grande perda de infraestrutura. Duas escolas de Ensino Fundamental funcionam como abrigos: Aramy Silva, no bairro Camaquã, e Grande Oriente do Rio Grande do Sul, no Rubem Berta.

A escola João Carlos D'Ávila Paixão Côrtes (Laçador) recebeu 19 alunos (Evandro Oliveira/JC)

Nas escolas estaduais, a Secretaria Estadual da Educação informa que das 2.338 instituições de ensino do Rio Grande do Sul, 2.063 (88,2%) retornaram às aulas. Porém, 275 (11,8%) estão com atividades suspensas - sendo que 194 delas ainda não tem data prevista para retomar os trabalhos. Com relação aos 741.831 alunos da rede estadual, 640.212 (86,3%) já retornaram às atividades escolares. Já 101.619 estudantes (13,7%) ainda não retornaram para a sala de aula - 75.773 dos alunos ainda não tem data prevista para retomar os trabalhos.

A secretaria da Educação destaca que 1.077 escolas em 250 municípios foram afetadas pelas chuvas dos últimos dias - danificadas, serviram de abrigo, com problemas de transporte e de acesso. Foram impactados 391.774 estudantes e 579 escolas danificadas com 221.866 estudantes matriculados. Um total de 43 escolas estão servindo de abrigo.