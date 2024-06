Transporte público retoma operação em novas áreas após liberação de trechos

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informam a ampliação no transporte público a partir desta quarta-feira (29). Com a liberação de mais trechos de vias públicas que haviam sido inundadas durante as enchentes, haverá o retorno da operação da linha 704 - Humaitá, para atender a parte já acessível do bairro.

A linha 704 vai operar em tabela especial, com intervalo de 20 minutos entre as viagens, com trajeto entre o Terminal Conceição (abaixo da elevada da Conceição) via avenida Farrapos, avenida A.J. Renner até a avenida Amynthas Jacques de Moraes, onde vai operar o terminal bairro. O retorno em direção ao Centro percorre a avenida A.J. Renner e avenida Farrapos até o Terminal Conceição.



As linhas transversais T1, T2, T2A, T5, T7, que já operam com 100% da oferta de viagens, voltam a cumprir o itinerário original em todo o percurso. As linhas T3, T8 e T12 passam a atender o Terminal Caíru, na avenida Farrapos, enquanto a T5 e a T11 passam a operar um terminal temporário na Farrapos, sentido Centro-bairro, entre a avenida Pernambuco e a rua Prof. Sarmento Barata.

Cittamobi Todas as notificações sobre as linhas, rotas alteradas e a localização dos ônibus em tempo real, com GPS em 100% da frota, estão atualizadas no aplicativo, disponível para smartphones iOS e Android.

No feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (30), o atendimento será com tabela de feriado e, nos demais dias, a oferta será normal de dias úteis na sexta-feira e de sábado e domingo no final de semana.

Devido ao comprometimento da malha viária nas áreas ainda impactadas com o alagamento, sobretudo nas regiões mais afetadas como os bairros Anchieta, Centro, Humaitá e 4º Distrito, muitas linhas ainda sofrem desvios e mudanças nos terminais de acordo com os eixos de deslocamento.

Alterações nos terminais:





Consórcio MOB - Zona Norte - ônibus azul



• Linhas do Terminal CPC (Eixo Farrapos), como a 704, e linhas do Terminal Parobé (Eixo Sertório) foram deslocadas para o Terminal Conceição (abaixo da elevada da Conceição);



• Linhas B25 - A. Feijó / Humaitá e B55 - Protásio / Humaitá – atendimento até avenida Amynthas Jacques de Moraes e retorna para a Farrapos no sentido bairro-Centro (BC) até rua Quintino Bandeira, retorna para a avenidaFarrapos (CB) até Terminal Cairu e segue itinerário normal;



• Linhas 637.2 - Chácara das Pedras Via IAPI e 520.3 - Triângulo 24 de Outubro Auxiliadora com terminal na Praça Dom Feliciano;



• Linha 525 - Rio Branco / Anita / Iguatemi com terminal na rua Sarmento Leite (UFRGS Campus Centro) e retornam ao bairro via Paulo Gama e Osvaldo Aranha;



Consórcio Mais/Via Leste - Zona Leste - ônibus verde



• Terminais Borges de Medeiros e Salgado Filho operam normalmente;



• Linhas do Terminal Parobé via avenida Osvaldo Aranha, com terminal na rua Sarmento Leite (UFRGS Campus Centro) e retornam ao bairro via Paulo Gama e Osvaldo Aranha; exceto linha 492 Petrópolis/Sesc com terminal junto à Câmara de Vereadores, na avenida Loureiro da Silva;



• Linha 671 - Carlos Gomes / Salso - Terminal na praça Dom Feliciano fazendo o itinerário: BC - itinerário normal, Cristóvão Colombo, Garibaldi, Alberto Bins, Coronel Vicente, Independência à direita, Annes Dias (terminal junto com a linha 637). CB - Independência, Praça, Júlio de Castilhos, Ramiro Barcelos, Cristóvão Colombo e segue itinerário normal;



Terminais Viva Sul - Zona Sul - ônibus vermelho



• Terminais Borges de Medeiros e Salgado Filho operam normalmente;



• Linhas Terminal Uruguai e Linhas 110 - Restinga Nova Via Tristeza, 111 - Restinga Velha (Tristeza), 111.2 - Hípica / Tristeza com terminal junto à Câmara de Vereadores, na avenida Loureiro da Silva;



• Linha 280 - Otto/HPS com terminal na rua Sarmento Leite (UFRGS Campus Centro) e retornam ao bairro via Paulo Gama e Osvaldo Aranha;





Terminais Carris - Linhas Transversais e Campus - ônibus amarelo





Terminais Centro





• Linhas 343 - Campus / Ipiranga e 353 - Ipiranga / PUC / UFRGS com terminal na rua Sarmento Leite (UFRGS Campus Centro) e retornam ao bairro via Paulo Gama e Osvaldo Aranha;



Terminais Sul



• T1 - Terminal Câmara de Vereadores (voltou ao normal);



• T2, T2A, T5, T7 - Terminal Peri Machado (voltou ao normal);



Terminais Norte





• T2 e T2A - Estação Farrapos (volta ao normal 29/5)



• T3, T8 e T12 – Terminal Cairu (a partir de 29/5);



• T5 e T11 - avenida Farrapos entre Pernambuco e Sarmento Barata (a partir de 29/5).