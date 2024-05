Bomba da Sabesp começa a ser instalada no bairro Humaitá

Uma bomba de drenagem, cedida pela Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo (Sabesp), está sendo instalada no bairro Humaitá, atendendo também a Vila Farrapos, em Porto Alegre. A expectativa é que a instalação seja finalizada na tarde desta segunda-feira (27). Ao todo, 18 bombas da Sabesp serão instaladas na Capital.

Após os protestos desta manhã, na BR-290 (Freeway) e na BR 116 , o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou, nas redes sociais, que trabalha para solucionar os alagamentos o mais breve possível e que a comunidade não está desassistida. Porém, os moradores da região estão há 25 dias com as residências alagadas. O acesso ao local também está limitado, com passagem apenas de veículos grandes. Durante o protesto, os moradores levaram baldes para retirar a água que está nas ruas.



Com a instalação da bomba da Sabesp, o objetivo é auxiliar no escoamento da água e agilizar o processo. A bomba de drenagem é instalada nos fundos da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais 5 (Ebap 5), nas margens da freeway. "Vamos finalizar a instalação e colocar o equipamento em operação para resolver o problema dos alagamentos na região do Humaitá e Vila Farrapos", explicou o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss. O equipamento, da mesma forma que as bombas já instaladas no bairro Sarandi e com capacidade de retirar até 2 mil litros por segundo, foi montado no pátio da Corsan. Os servidores do Dmae e da Sabesp atuam no local para realizar a instalação, que já foi adiada três vezes. , o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou, nas redes sociais, que trabalha para solucionar os alagamentos o mais breve possível e que a comunidade não está desassistida. Porém, os moradores da região estão. O acesso ao local também está limitado, com passagem apenas de veículos grandes. Durante o protesto, os moradores levaram baldes para retirar a água que está nas ruas.Com a instalação da bomba da Sabesp, o objetivo é auxiliar no escoamento da água e agilizar o processo. A bomba de drenagem é instalada nos fundos da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais 5 (Ebap 5), nas. "Vamos finalizar a instalação e colocar o equipamento em operação para resolver o problema dos alagamentos na região do Humaitá e Vila Farrapos", explicou o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss. O equipamento, da mesma forma que as bombas já instaladas no bairro Sarandi e com capacidade de retirar até 2 mil litros por segundo, foi montado no pátio da Corsan. Os servidores do Dmae e da Sabesp atuam no local para realizar a instalação, que já foi adiada três vezes.

Mesmo com os protestos da manhã desta segunda-feira (27), ainda não há uma ação vinculada ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). No entanto, juntamente com o MPRS, a Defensoria Pública do Estado do RS firmou um acordo com o município de Porto Alegre para isenção de contas de água aos moradores afetados pelas enchentes.

Os moradores das áreas atingidas estão isentos pelo período de seis meses. Para aqueles que não se enquadram nessa categoria, a isenção será de dois meses. Já para aqueles em áreas desabastecidas, independente do tempo de desabastecimento, nos próximos dois meses, a cobrança será feita com base no consumo real, sem taxa específica e limitada à média dos últimos seis meses, evitando uma cobrança excessiva no momento em que as pessoas precisarão utilizar água para a limpeza das casas.

Além disso, para atender com mais agilidade a população atingida, a Defensoria Pública terá um ponto de atuação no Mutirão da Cidadania, montado no andar térreo do Shopping Praia de Belas. Os atendimentos acontecerão das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelos próximos 30 dias, podendo haver prorrogação da ação.