Aulas são suspensas em Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande com previsão de chuva forte

Em virtude da previsão meteorológica de mais chuvas, o governo do Rio Grande do Sul informou neste domingo (26) que está suspendendo as aulas na rede estadual nos municípios de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande na segunda (27) e terça-feira (28).

Na Capital, também foi determinado pelo Executivo municipal a suspensão de aulas na rede particular . Já em Pelotas e Rio Grande, não há uma normativa direta expedida por parte da prefeitura quanto à rede privada. As escolas, portanto, podem abrir ou não, considerando a paticularidade e possibilidade de cada instituição. As prefeituras dessas três cidades também suspenderam as aulas nas mesmas datas na rede municipal.. Já em Pelotas e Rio Grande, não há uma normativa direta expedida por parte da prefeitura quanto à rede privada. As escolas, portanto, podem abrir ou não, considerando a paticularidade e possibilidade de cada instituição.

O prolongamento da suspensão em parte do ensino gaúcho ocorre após o prognóstico da Sala de Situação da Defesa Civil aponta para chuvas e vento pontualmente fortes acompanhados de descargas elétricas sobre o Sul, Norte e metade Leste do Estado nesta segunda-feira (27).

No Sul, Costa Doce, Vales, Nordeste, Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) e Litoral, os acumulados variam entre 40 e 60 mm/dia. Os ventos sopram de norte/noroeste em torno dos 40 aos 60 km/h.