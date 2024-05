Porto Alegre mantém suspensão de aulas diante de previsão de novas chuvas

Porto Alegre vai manter a suspensão das aulas nesta segunda (27) e terça-feira (28). A paralisação afeta as redes estadual, municipal e privada de ensino. O anúncio foi feito pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), no X (antigo Twitter).



A determinação vale para as 99 escolas próprias, 219 parceirizadas da rede municipal e todas as unidades privadas. A decisão baseia-se no alerta preventivo emitido pela Defesa Civil Municipal diante da possibilidade de chuvas intensas e ventos entre 60 e 100 km/h.

“Diante das previsões do Metroclima e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de chuva e vento fortes, decidimos pela suspensão das aulas na rede municipal e na privada de Porto Alegre na segunda e na terça. A medida é preventiva, pois não é possível ter certeza sobre horário de concentração das intempéries”, escreveu o prefeito.



Ao todo, 14 escolas próprias e 27 da rede conveniada foram total ou parcialmente alagadas e registraram grande perda de infraestrutura durante a enchente histórica que assola Porto Alegre.



Com o recuo do nível da água foi possível acessar quatro das escolas alagadas - Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) Cantinho Amigo e Tio Barnabé e Escolas Municipais de Educação Fundamental (Emefs) Liberato Salzano Vieira da Cunha e Porto Alegre. Nessas unidades já foi iniciado o processo emergencial de limpeza.



As escolas municipais de ensino fundamental Grande Oriente do RS (Rubem Berta) e Aramy Silva (Cristal) permanecem atuando como abrigo temporário.



“Seguimos trabalhando com força total na desobstrução de redes, restabelecimento de casas de bombas e serviços de limpeza. Pedimos que os moradores não descartem materiais nas ruas até o clima estabilizar”, tweetou ainda Melo.