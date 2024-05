Sul, Norte e Leste RS devem apresentar chuvas e ventos fortes na segunda-feira

O prognóstico da Sala de Situação da Defesa Civil é de chuva e vento pontualmente fortes acompanhados de descargas elétricas sobre o Sul, Norte e metade Leste nesta segunda-feira (27). No Sul, Costa Doce, Vales, Nordeste, RMPOA e Litoral, os acumulados variam entre 40 e 60 mm/dia. Os ventos sopram de norte/noroeste em torno dos 40 aos 60 km/h.

Na terça-feira (28), as chuvas pontualmente fortes seguem atuando sobre o Litoral gaúcho. Os acumulados variam entre 30 aos 50 mm/dia no Sul e Leste. Além disso, os ventos de sudoeste/sul ganham força no Litoral Sul e Médio, e na região Leste, com rajadas passando dos 60 km/h.



A tendência é que, na quarta-feira (29), o tempo permaneça instável na faixa Leste, com chuviscos/chuva fraca. Com um ciclone extratropical em alto-mar, o mar fica agitado e há risco de ressaca sobre a costa gaúcha.



A Defesa Civil orienta que a população não retorne para áreas alagadas ou inundadas. Também recomenda atenção para quem mora em áreas de encosta ou declive acentuado em razão do risco de deslizamento de terra. Procure informações de prevenção junto a prefeitura da sua cidade.