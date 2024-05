Procergs restabelece data center e sistemas voltam na segunda-feira

O governo do Estado começou, neste sábado (25), procedimentos para reativar o data center da Procergs, desligado preventivamente em 6 de maio por causa dos alagamentos que atingiram a sede da companhia, na região central de Porto Alegre. Sem a Procergs, sistemas de serviços públicos estão fora do ar ou operando com limitações há quase um mês.

estão Detran-RS e IPE-Saúde. Na área de trânsito, a coluna Minuto Varejo já mostrou que a situação afetou as licenças de novos veículos, que teve Entre as áreas afetadas,. Na área de trânsito, ajá mostrou que a situação afetou as licenças de novos veículos, que teve medida emergencial para não parar completamente o faturamento de concessionárias.

Ao final do trabalho de religamento, que se estenderá neste domingo (26), os sistemas do Estado que ainda estavam fora do ar deverão voltar a ficar disponíveis na segunda-feira (27).

A ação foi coordenada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. As várias frentes de trabalho que permitiram iniciar a retomada incluíram a montagem de grandes estruturas elétricas alternativas, contando com três geradores de grande porte (2200 Kw), nove toneladas de cabos e novo sistema de no-break com 13 toneladas de equipamentos, todos instalados em um ambiente elevado a seis metros de altura a partir do solo.

O processo de religamento é extenso, complexo e composto por diversas etapas, divididas em três grandes grupos: religação da infraestrutura elétrica e térmica, religação da infraestrutura eletrônica e, por fim, a reativação dos sistemas e dos serviços em si.

As equipes de trabalho envolvidas com a reativação da infraestrutura elétrica e térmica, formadas por quase 50 profissionais, entre engenheiros e técnicos eletricistas, atuaram durante toda a madrugada e restabeleceram a energia neste sábado.

A segunda etapa é a religação dos equipamentos de Tecnologia da Informação e comunicação, o data center em si, composto por mais de 4 mil itens, processo que está em andamento. Na sequência, com toda a infraestrutura disponível, entrarão em ação mais de 600 profissionais, divididos em seis equipes, para iniciarem a reativação de todos os sistemas e serviços que eventualmente ainda não estão no ar.

Grande parte dos serviços essenciais permaneceram ativos, em infraestruturas paralelas, como o ambiente de disaster recovery da Procergs (segundo data center) ou no ambiente de nuvem (cloud). A Procergs gerencia mais de 900 sistemas, com variadas funções em diferentes áreas da administração pública.