Guaíba seguirá alto, enquanto Dmae não restabelecer todas as bombas

Tempo encoberto, ventos variando sentido e o volume abundante de precipitação dos últimos 20 dias sustentam a alta do nível no Guaíba. Neste sábado, a água levou seis horas para baixar apenas um centímetro, entre as 6h e as 12h, quando chegou a 4m15cm, ainda mais de 1 metro acima da cota de inundação, conforme o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

E nesse cenário, a prefeitura de Porto Alegre segue com dificuldades para restabelecer a drenagem plena na Capital. Doze das 23 casas de bombas espalhadas pela cidade continuam em manutenção, enquanto as demais tentam expulsar a água das áreas inundadas.

Leia mais: Porto Alegre tem congestionamento para acessar corredor humanitário

Conforme o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), Maurício Loss, entre os equipamentos que estão operando, alguns estão a pleno, outros parcialmente, alguns com motores inundados e em recuperação. Duas trabalham na altura do Barra Shopping Sul, cinco nas imediações do Parque Marinha do Brasil e do Estádio Beira-Rio e há ainda outras na região do 4º Distrito.

O problema maior continua sendo acessar os motores submersos na casa de bombas número 9, que atende o bairro Sarandi e a Zona Norte. Ali, equipamentos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) foram instalados para tentar reduzir o volume de água acumulada. Uma terceira bomba da empresa paulista deve ser remanejada de local durante a tarde deste sábado para outro ponto, na expectativa de que apresente melhor resposta, disse Loss.



Assim, a Região Metropolitana segue em alta expectativa sobre a demora para a redução da água a níveis normais e risco de novas elevações, por conta da precipitação ocorrida esta semana na bacia e da já prevista para segunda-feira, inclusive a possibilidade de retorno das águas em regiões recentemente drenadas.

Conforme o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, não há previsão de volume significativo de chuva nas próximas 24 horas. Os pesquisadores apontam possibilidade de até 4 mm de precipitação em partes da bacia do Guaíba na segunda-feira. Pode ocorrer nova chuva no próximo final de semana, mas acumulados previstos não aumentam expressivamente nos próximos 10 dias. A previsão é de redução do vento sul sobre o Guaíba e a Laguna dos Patos, mas persistindo até domingo.